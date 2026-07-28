बारिश बनी काल! पानी से बचने निकली PHD छात्रा करंट की चपेट में, कैंपस में दर्दनाक मौत

चंडीगढ़ में तेज बारिश के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी छात्रा की करंट लगने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि जलभराव से बचने के लिए रास्ता बदलते समय वह बिजली के करंट की चपेट में आ गई. मामले की जांच शुरू हो गई है.

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Punjab News: चंडीगढ़ में मंगलवार (28 मंगलवार) सुबह हुई तेज बारिश के बीच पंजाब विश्वविद्यालय से एक बेहद दुखद घटना सामने आई. विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में पीएचडी कर रही एक छात्रा की कथित रूप से करंट लगने से मौत हो गई. इस हादसे ने कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था और बारिश के दौरान बिजली से जुड़े इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मृतक छात्रा की पहचान हरियाणा के रेवाड़ी निवासी ज्योति के रूप में हुई है. वो पंजाब विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग से शोध कर रही थीं और गर्ल्स हॉस्टल नंबर-10 में रह रही थीं. मंगलवार सुबह वो हॉस्टल से विभाग की तरफ जा रही थीं. लगातार बारिश के कारण मुख्य रास्ते पर पानी भर गया था. ऐसे में उन्होंने जलभराव से बचने के लिए पास के एक कच्चे रास्ते का इस्तेमाल किया.

कैसे करंट की चपेट में आई छात्रा

वहां मौजूद लोगों के अनुसार, जैसे ही छात्रा उस रास्ते पर आगे बढ़ी, अचानक वो करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही गिर पड़ी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आसपास मौजूद एक बिजली के जंक्शन बॉक्स से करंट फैलने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने छात्रा को संभाला और उसे सेक्टर-16 स्थित सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल पहुंचाया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही विश्वविद्यालय परिसर में शोक का माहौल फैल गया.

किस वजह से आया करंट?

विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. तकनीकी टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर करंट किस वजह से फैला और क्या बिजली व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही हुई थी. यदि जांच में किसी प्रकार की चूक सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

दूसरी ओर, घटना की सूचना छात्रा के परिवार को दे दी गई है. बताया जा रहा है कि उनकी मां और भाई हरियाणा से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं. छात्रा के साथ पढ़ने वाले शोधार्थियों और शिक्षकों ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में खुले बिजली के तार, जंक्शन बॉक्स और जलभराव वाले इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतना बेहद जरूरी होता है. यदि कहीं बिजली रिसाव की आशंका हो तो संबंधित क्षेत्र को तुरंत सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके. अब सभी की नजर विश्वविद्यालय की जांच रिपोर्ट पर है. यह रिपोर्ट तय करेगी कि हादसा केवल तकनीकी खराबी का नतीजा था या सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार रही.