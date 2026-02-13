By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
114 राफेल की खरीदारी और अपना विमान बनाने की तैयारी; 3.6 लाख करोड़ की डील में छिपा है बड़ा 'सीक्रेट मैसेज'!
Rafale Deal Secret Message: रिपोर्ट के मुताबिक इस डील की 80 परसेंट फ्लीट को भारत में असेंबल किया जाएगा, और पार्ट्स धीरे-धीरे देश में ही बनाए जाएंगे. इससे देश के इंजीनियरों को अच्छा खास अनुभव मिलेगा.
Rafale Deal Secret Message: भारत ने गुरुवार को 3.25 लाख करोड़ रुपये की कीमत वाले रक्षा सौदे को मंजूरी दी, जिसके तहत 114 रफाल फ्रेंच फ़ाइटर जेट खरीद जाएंगे. पर एनालिस्ट का कहना है कि इस डील में एक सीक्रेट मैसेज डिकोड हो रहा है. यह डील भारत को अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट (AMCA) बनाने में भी मदद करेगी. आइये समझते हैं कैसे.
वायुसेना की बढ़ेगी ताकत
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ घटकर 29 रह गई है जबकि उसे कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए. पर इस नई डील से भारत की वायुसेना की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी.
साथ में मिलेगा अपना विमान बनाने का अनुभव
लोकल मीडिया के मुताबिक, 18 जेट्स फ्लाई-अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे, जबकि बाकी 96 को भारत में ही असेंबल किया जाएगा. इसमें ज्यादातर इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन बाद में 60 परसेंट तक देश में बने पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
रिटायर्ड IAF एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्ण कपूर ने दिस वीक इन एशिया को बताया, भारत की प्राइवेट एयरोस्पेस इंडस्ट्री अभी एयरक्राफ्ट को असेंबल कर रही थी, न कि शुरू से बना रही थी, लेकिन उम्मीद है कि राफेल कॉन्ट्रैक्ट इसमें बदलाव लाएगा.
कपूर ने कहा, “कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन सेंसर्स और हथियारों के इंटीग्रेशन के साथ प्रोडक्शन लाइनें सेट अप करने से इंडस्ट्री को एक्सपोज़र मिलेगा, जो पांचवीं जेनरेशन AMCA के लिए तैयार हो रही है. राफेल प्रोडक्शन से मिला अनुभव इंडस्ट्री को AMCA के लिए प्रोसेस और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को और बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगा.
इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
इंडिया रिसर्चर्स फोरम में स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स और पार्टनरशिप्स के डायरेक्टर श्रीनिवासन बालाकृष्णन ने कहा कि इकोनॉमिक फायदों के अलावा, राफेल डील के डिप्लोमैटिक पहलू भी उतने ही अहम है. यह एक्विजिशन इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करता है, और इसकी टाइमिंग प्रेसिडेंट मैक्रों के 15 से 20 फरवरी के दौरे से पहले है.
राफेल की ताकत
- राफेल एक ट्विन-इंजन, मल्टी-रोल फाइटर जेट है
- इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक माना जाता है
- भारत के पास पहले से ही 36 राफेल हैं
- भारत ने 26 M नेवल वेरिएंट का ऑर्डर दिया है
ऑपरेशन सिंदूर में कमाल का प्रदर्शन
माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ चार दिन की मिलिट्री लड़ाई के दौरान, राफेल ने SCALP मिसाइलें डिप्लॉय की थीं. हवा से लॉन्च होने वाली यह क्रूज मिसाइल 250km (155 मील) से ज़्यादा दूर से हार्ड टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है.
