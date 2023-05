Vande Bharat Express पर तेज आंधी से गिरे पेड़, क्षतिग्रस्त हुई ट्रेन, बदलना पड़ा इंजन

कोलकाता/भुवनेश्वर: ओडिशा के जाजपुर जिले में आज रविवार को आंधी के दौरान पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस पर बिजली और पेड़ की शाखाएं गिर गईं, जिससे इसका शीशा टूट गया. यह घटना शाम लगभग पौने पांच बजे बैतरनी रोड और मंजुरी रोड स्टेशनों के बीच हुई. ट्रेन पुरी से हावड़ा की ओर जा रही थी.

अधिकारियों ने बताया कि पेड़ की शाखाएं ट्रेन के पेंटोग्राफ में फंस गईं, जिससे ट्रेन का संचालन बाधित हुआ. भद्रक में तेज़ आंधी चलने से ओवरहेड तार क्षतिग्रस्त हुए जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित रही. इसकी वजह से शाम साढ़े चार बजे दुलखापटना-मंजूरी रोड स्टेशन के बीच वैतरणी पुल पर वंदे भारत एक्सप्रेस रुकी रही.

भद्रक के स्टेशन प्रबंधक पूर्ण चंद्र साहू ने कहा, आंधी के कारण ड्राइवर केबिन के सामने के शीशे और साइड की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं। बिजली की आपूर्ति भी कट गई.किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.