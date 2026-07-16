Puri Jagannath RathYatra: पुरी जगन्नाथ रथयात्रा में पहले भी 2 बार मची भगदड़, पिछले साल 3 भक्तों की गई जान

ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा 24 जुलाई तक चलेगी. इसके बाद 25 और 26 जुलाई को भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर रथ पर ही विराजमान रहेंगे. 27 जुलाई को वो मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे.

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रथयात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ

नंदीघोष है भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम

7 दिन बाद निकाली जाएगी उल्टी रथयात्रा

ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के दौरान गुरुवार (16 जुलाई 2026) को भगदड़ मच गई है. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है. इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों को घायल होने की खबर है. बताया जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अचानक लोग रथ के पास पहुंचने लगे थे. इस दौरान वॉलन्टियर ने उन्हें पीछे करने की कोशिश की. आगे निकलने के चक्कर में धक्का-मुक्की होने लगी. इस दौरान कुछ लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े और भगदड़ मच गई. हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब रथयात्रा के दौरान भगदड़ मची हो. पुरी जगन्नाथ की रथयात्रा में साल 2015 और 2025 में भी भगदड़ की घटना हो चुकी है.

दरअसल, 18 जुलाई 2015 को नवकलेवर वर्ष होने के कारण जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु पहुंचे थे. भगवान बलभद्र का रथ खींचे जाने के दौरान ग्रैंड रोड के मारिचिकोट चौक के पास अचानक भीड़ बढ़ गई. इस बीच आगे बढ़ने की होड़ में धक्का-मुक्की होने लगी. लोग एक-दूसरे पर गिरने लगे और इस तरह भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी. 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

पिछले साल की रथयात्रा में 3 लोगों की गई थी जान

इसके बाद 29 जून 2025 को पुरी जगन्नाथ की रथयात्रा के दौरान भी भगदड़ मची थी. गुंडिचा मंदिर के बाहर सरधाबली इलाके में तड़के हजारों श्रद्धालु जुटे थे. भीड़ मंदिर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगी. धक्का-मुक्की के दौरान भगदड़ मच गई. इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. राज्य सरकार ने इस घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी.

पहले दिन की रथयात्रा रुकी

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब 7.30 बजे भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ सका. कुछ ही मीटर चलने के बाद पहले दिन की यात्रा रोक दी गई है. अब शुक्रवार की सुबह से रथयात्रा फिर से शुरू होगी. महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ मुख्य मंदिर से 3km दूर बने गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे.

किन कारणों से मचती है भगदड़

ज्यादातर भगदड़ की घटनाएं राजनीतिक-धार्मिक समागम, रैली, अनुष्ठानों और मेलों में होती हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक स्टडी के मुताबिक, भारत में करीब 80% भगदड़ किसी ने किसी अफवाह के चलते हुई हैं. जैसे- कहीं पुल टूट गया, प्रसाद में चांदी या सिक्के मिल रहे है. बम होने और गोली चलने की अफवाह भी भगदड़ का कारण बनती है. वहीं, कम्युनिकेशन गैप भी भगदड़ की एक वजह हो सकती है. इसके चलते इमरजेंसी की स्थिति में लोग जान बचाने या मदद के लिए किसी को संपर्क नहीं कर पाते.

भगदड़ में कैसे हो जाती है मौत?

मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज के डॉ. अंबरीश मित्तल बताते हैं, “भगदड़ में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण ‘कंप्रेसिव एस्फेसिया’ होता है. इसमें इंसान जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि खड़े-खड़े ही भीड़ के दबाव से उसकी छाती इतनी दब जाती है. सांस लेने में दिक्कत आने से दम घुटने लगता है. ऑक्सीजन न मिलने से ब्रेन डेड हो जाता है.”