भुवनेश्वर: कोरोना महामारी के बीच पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा (Puri Rath Yatra) कर्फ्यू के बीच (amid curfew) होगी. कोविड संक्रमण के मद्देनजर किसी भी भक्त को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं है. रथ खींचने वाले जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है और जिनकी आरटी-पीसीआर टेस्‍ट की रिपोर्ट निगेटिव होगी, उन्हें यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. पुलिसकर्मियों के अतिरिक्‍त, 1000 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. बता दें कि आमतौर पर रथ यात्रा के दौरान पुरी में लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं.

रथ यात्रा से एक दिन पहले 11 जुलाई को रात 8:00 बजे कर्फ्यू लगाया जाएगा और 13 जुलाई को सुबह 8:00 बजे तक जारी रहेगा. इस साल रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी.

पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का उत्सव शुक्रवार को भगवान के 'नव यौवन दर्शन' के साथ शुरू हो गया, जिसके दौरान 'अनासरा घर' में 14 दिन रहने के बाद उनकी युवावस्था की पूजा की जाती है. उत्सव शुरू होने के मद्देनजर, राज्य सरकार ने 11 जुलाई से पुरी शहर में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की.

विशेष राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, रथ यात्रा से एक दिन पहले 11 जुलाई को रात आठ बजे कर्फ्यू लगाया जाएगा और 13 जुलाई को सुबह आठ बजे तक जारी रहेगा. इस साल, रथ यात्रा 12 जुलाई को होगी.

#Odisha | No devotees allowed to participate in Rath Yatra. Chariot pullers who test RT-PCR negative & have been fully vaccinated will be permitted to attend the yatra. Around 1,000 officials excluding police personnel will be deployed: Administrator, Puri Jagannath Temple(09.07) pic.twitter.com/T9s3FVrrW8

— ANI (@ANI) July 9, 2021