मछली पकड़ने गए थे चार भाई, एक को बचाने की कोशिश में तीन की डूबकर मौत

पूर्णिया में रविवार को दर्दनाक हादसे में तीन सगे भाइयों की जलाशय में डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक भाई के डूबने पर उसे बचाने के लिए दो अन्य भाई पानी में उतरे, लेकिन तीनों गहरे पानी में डूब गए. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है.

बिहार के पूर्णिया जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में तीन सगे भाइयों की जलाशय में डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तीनों भाई एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में गहरे पानी में चले गए थे. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. हादसा कस्बा ब्लॉक के कुल्लाखास पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हुआ. मृतकों की पहचान मोफिजुल (12), तफिजुल (10) और सैराजुल (8) के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, आलमगीर के चार बेटे घर के पास एक गोदाम के पीछे बने जलाशय में मछली पकड़ने गए थे. चारों भाई जाल की मदद से मछली पकड़ रहे थे. इसी दौरान उनमें से एक भाई अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा.

एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में डूब गए तीन भाई

भाई को डूबता देखकर उसके दो अन्य भाइयों ने उसे बचाने की कोशिश की. दोनों भी पानी में उतर गए, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण वे खुद भी डूबने लगे. इस दौरान चौथा भाई अली हुसैन किसी तरह वहां से गांव पहुंचा और परिवार के लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार के लोग, रिश्तेदार और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को जलाशय से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

परिवार में मातम पसरा

तीनों बच्चों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. एक साथ तीन बेटों को खोने के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. कुल्लाखास पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने प्रशासन से परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता देने की अपील की है.

पुलिस अधिकारी ने क्या बताया

कस्बा अंचल अधिकारी निशांत कुमार ने तीन बच्चों की डूबने से मौत की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही एक अधिकारी को मौके पर भेजा गया था. पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. घटना के बाद से आलम नगर में गम का माहौल है और ग्रामीण पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं. (इनपुट्स सहित)