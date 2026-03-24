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Pushkar Singh Dhami Took Part Kanya Pujan Dehradun Praises Girl Child

भारत में हर बेटी देवी समान… देहरादून में CM धामी ने किया कन्या पूजन, बोले- मैं सौभाग्यशाली हूं

पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कन्या पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. बेटियों के सम्मान और सरकारी योजनाओं पर सीएम धामी ने बड़ा संदेश दिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र के ये नौ दिन सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का समय भी है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के प्रेमनगर स्थित सनातन धर्म मंदिर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आस्था, संस्कार और भक्ति से जुड़ा एक बड़ा उत्सव है. उन्होंने बताया कि नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का खास महत्व होता है. क्योंकि हमारी संस्कृति में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है. इस कार्यक्रम में 1100 कन्याओं का पूजन किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने बेहद सौभाग्यपूर्ण और प्रेरणादायक बताया.

भारत में बेटियों को देवी मानने की परंपरा

सीएम धामी ने कहा कि भारतीय परंपरा में कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है और शास्त्रों में भी उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया है. उन्होंने बताया कि बेटियां अपने संस्कार, स्नेह और त्याग से समाज को मजबूत बनाती हैं. इसलिए हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह बेटियों का सम्मान करे और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दे. उन्होंने जोर देकर कहा कि कन्या पूजन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि समाज को यह याद दिलाने का जरिया है कि हर बेटी को बराबरी का हक मिलना चाहिए.

बेटियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार बेटियों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से छात्रवृत्ति, कक्षा 9 में साइकिल वितरण, 12वीं पास करने पर प्रोत्साहन राशि और सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का मकसद बेटियों को पढ़ाई और रोजगार में आगे बढ़ाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें.

विवाह और अन्य योजनाओं में आर्थिक सहायता

सीएम धामी ने आगे बताया कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के लिए भी कई योजनाएं चला रही है. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए 61 हजार रुपये और व्यक्तिगत विवाह के लिए 55 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है. इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब वर्गों को भी 50 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. साथ ही नंदा गौरा योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट जैसी योजनाओं के जरिए बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य तक हर स्तर पर मदद दी जा रही है.

सीएम धामी का प्रेरणादायक संदेश

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र के ये नौ दिन सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आत्मशुद्धि, सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का समय भी है. उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे हर बेटी की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान का संकल्प लें. कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रेमनगर के गुरुद्वारे में भी माथा टेका. इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे. कुल मिलाकर यह कार्यक्रम न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक संदेश देने वाला भी रहा, जिसने बेटियों के महत्व को फिर से उजागर किया.

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