  • Hindi
  • India Hindi
  • Pushpa Style Smuggling Attempt Foiled Drugs Worth Rs 25 Lakh Seized In Punjab

ट्रक के नीचे नकली डीजल टैंक.., पुष्पा स्टाइल में Smuggling, 25 लाख रुपये की ड्रग्स जब्त

छिपाने की यह तकनीक जानबूझकर इसलिए अपनाई गई थी ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि यह स्ट्रक्चर सिर्फ़ गाड़ी के फ्यूल सिस्टम का हिस्सा है.

Published date india.com Published: January 8, 2026 9:58 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
पढ़िए क्या है पूरा मामला
पढ़िए क्या है पूरा मामला

तेलुगू एक्शन ड्रामा फिल्म के किरदार पुष्पा की तरह अवैध तस्करी करते हुए लोगों को पुलिस ने पकड़ा और स्मगलिंग ऑपरेशन का भंडाफोड़ किया. ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में तेजाजी नगर इलाके में सामने आया, जब पंजाब के एक स्मगलर को यहीं गिरफ्तार किया. वह अपने ट्रक के नीचे बने कस्टम-मेड, नकली डीज़ल टैंक का इस्तेमाल करके राज्यों की सीमाओं के पार ड्रग्स की तस्करी कर रहा था. पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक ट्रक में गाड़ी के स्ट्रक्चर में बदलाव करके छिपाकर ड्रग्स की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. मध्य प्रदेश से पंजाब में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी हो रही थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, टीमों ने रोड ब्लॉक लगाया और गाड़ी को रोका. इस दौरान का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि ट्रक के चेसिस के नीचे एक नकली डीज़ल टैंक बनाया गया था. इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल फ्यूल टैंक जैसा दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन असल में यह एक खोखला चैंबर था जिसका इस्तेमाल ड्रग्स छिपाने के लिए किया जाता था.

जब टैंक खोला गया, तो पुलिस ने 87 किलोग्राम प्रतिबंधित अफीम की भूसी बरामद की. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि जब्त की गई ड्रग्स की अनुमानित बाज़ार कीमत लगभग 25 लाख रुपये है.

DCP चंदानी ने कहा, “यह बहुत ही चालाकी से किया गया बदलाव था. बाहर से देखने पर यह एक सामान्य डीज़ल टैंक जैसा लग रहा था. किसी को शक नहीं होता कि इसमें ड्रग्स छिपाई गई हैं.”

ट्रक ड्राइवर पंजाब के जालंधर ज़िले का

ट्रक ड्राइवर की पहचान बुट्टा सिंह के रूप में हुई, जो पंजाब के जालंधर ज़िले का रहने वाला है. पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि वह यह खेप मध्य प्रदेश के अगर ज़िले से पंजाब ले जा रहा था. आरोपी पहली बार अपराध नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ 2016 में NDPS एक्ट के तहत ड्रग्स तस्करी से जुड़ा एक मामला पहले से दर्ज है.

पुलिस अब इस ऑपरेशन के पीछे के बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है, पता लगाया जा रहा है ड्रग्स किसने सप्लाई की, ट्रांसपोर्ट का खर्च किसने उठाया, और पंजाब में यह खेप किसे मिलनी थी. अधिकारियों का मानना ​​है यह कोई अकेला मामला नहीं था, बल्कि एक बड़े अंतर-राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा था. यह गिरफ्तारी तो बस हिमशैल का सिरा है. अब हम सप्लायर, बिचौलिए और रिसीवर की पूरी चेन का पता लगा रहे हैं.”

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.