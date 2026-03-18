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'प्यार हमसे और शादी मोदी जी से...' खड़गे ने संसद में की ऐसी बात PM भी लगाने लगे ठहाके | देखें VIDEO

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने पूर्व PM एच. डी. देवेगौड़ा की पार्टी JDS से जुड़ा किस्सा याद किया. राज्यसभा में खड़गे का यह विदाई भाषण था.

Published date india.com Published: March 18, 2026 5:36 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Mallikarjun Kharge VIDEO

सत्ता पक्ष और विपक्ष के शोर-शराबे वाले विरोध-प्रदर्शनों से हटकर आज (18 मार्च, 2026) राज्यसभा में हंसी के ठहाके गूंज उठे. इसका श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष और सदन से विदा हो रहे सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) की एक हल्की-फुल्की टिप्पणी को जाता है. संसद के उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने अपना विदाई भाषण दिया और बताया कि यहां बिताए समय ने उन्हें किस तरह समृद्ध किया है. इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और NCP के संस्थापक शरद पवार के बारे में भी बात की. इन दोनों का भी राज्यसभा में मौजूदा कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है. पवार का हालांकि सदन में वापस आना तय है.

PM मोदी भी नहीं रोक सके हंसी

खड़गे ने कहा कि देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने कई अन्य पदों पर भी काम किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें 54 साल से जानता हूं और उनके साथ काम भी किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ. उन्होंने हमारे साथ समय बिताया, हमसे प्यार किया, लेकिन शादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर ली.’ उनकी इस बात पर पूरे सदन में ठहाके लगने लगे. राज्यसभा में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी हंसते हुए दिखाई दिए.

JDS ने BJP संग बना ली सरकार

1996 के लोकसभा चुनावों के बाद, देवेगौड़ा एक साल से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे. कांग्रेस ने उनके नेतृत्व वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार का समर्थन किया था. HD देवेगौड़ा की पार्टी JDS ने 2018 के राज्य चुनावों के लिए कर्नाटक में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, और यह गठबंधन जीत गया. देवेगौड़ा के बेटे, HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2019 में कई कांग्रेस और JDS विधायकों के बगावत के सरकार गिर गई. बाद में JDS ने BJP के साथ गठबंधन कर लिया, जिससे खड़गे की यह टिप्पणी समझ में आती है.

खड़गे ने अठावले पर कसा तंज

खड़गे ने कहा कि पवार और DMK के तिरुचि शिवा के साथ भी उनका लंबा जुड़ाव रहा है और उन्हें खुशी है कि वे एक और कार्यकाल के लिए राज्यसभा में लौट रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री और RPI (A) प्रमुख रामदास अठावले पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा,’वे अपनी कविताओं में हमेशा मोदीजी की तारीफ करते हैं. उन्हें कोई दूसरी कविता आती ही नहीं है,’ जिस पर कांग्रेस सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

PM मोदी ने नये सांसदों को दी सलाह

इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल खत्म हो रहे राज्यसभा सांसदों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि ‘राजनीति में कोई पूर्ण विराम नहीं होता.’ उन्होंने कहा,’भविष्य आपका इंतजार कर रहा है. आपका अनुभव और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.’ उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों को देवेगौड़ा, खड़गे और पवार जैसे अनुभवी नेताओं से सीखने की सलाह दी. उन्होंने कहा,’HD देवेगौड़ा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शरद पवार जी ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने अपना आधे से ज्यादा जीवन संसदीय कार्यों में बिताया है. नवनिर्वाचित सांसदों को उनसे सीखना चाहिए.’

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अठावले को लेकर क्या बोले PM?

अठावले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘कभी-कभी हम सुनते थे कि सदन में हास्य और व्यंग्य के लिए बहुत गुंजाइश होती है. आजकल, शायद यह धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन हमारे अठावले तो सदाबहार हैं.’ RPI (A) प्रमुख भी राज्यसभा में एक और कार्यकाल के लिए लौट रहे हैं. इस साल राज्यसभा में 37 सीटें खाली हुईं, जहां 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, वहीं बाकी सीटें सोमवार को हुए चुनाव के बाद भरी गईं.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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