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Quad's Delhi Meet: चीन का मुकाबला मिलकर करेंगे, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन को नहीं जमाने देंगे पांव, जानिए क्वाड बैठक में क्या योजना बनी
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि बैठक से तीन बड़े निष्कर्ष सामने आए. जयशंकर ने बताया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी बढ़ाई जाएगी. क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क को भी अंतिम रूप दिया गया है.
Quad Foreign Ministers’ Meeting: नई दिल्ली में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक अहम समूह के तौर पर बनाए गए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के इस संगठन का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है. इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने साथ मिलकर नई दिल्ली में भविष्य का रोडमैप तैयार किया.
चीन को मिलकर रोकेंगे क्वाड देश
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर तय किया है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता को देखते हुए समुद्री निगरानी को बढ़ाया जाएगा और बंदरगाहों के ढांचे को मजबूत किया जाएगा. चारो देश हत्वपूर्ण खनिजों एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार भी करेंगे.
नई दिल्ली में इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की. इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए. बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताते हुए जयशंकर ने कहा कि विचार-विमर्श का मुख्य जोर स्वाभाविक रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर रहा.
समुद्री निगरानी को लेकर उठाया जाएगा ये कदम
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि चारों देशों ने इंडो-पैसिफिक समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में एक ‘कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर’ पर सहमति जताई है. उन्होंने बताया कि हम बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेंगे. फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना पर सहयोग करेंगे और समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबलों के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे.
बैठक संपन्न होने के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड अब सिर्फ समस्याओं पर चर्चा करने वाला मंच नहीं रह गया है, बल्कि यह साझेदारी अब ठोस कार्रवाई की दिशा की ओर अग्रसर है. मार्को रूबियो ने कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब अपनी-अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए कई अहम वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं.
अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के वैश्विक घटनाक्रमों के बाद क्वाड देशों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है. वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इंडो-पैसिफिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की जाएगी. क्वाड इस क्षेत्र में समान सोच वाले अन्य देशों के साथ भी काम करेगा.
आतंकवाद के खिलाफ हुंकार
क्वाड समूह ने मिलकर आतंकवाद से लड़ने का इच्छा भी जताई. जयशंकर ने कहा कि चाहे आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री वाणिज्य, आने वाले दिनों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र दुनिया के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा. क्वाड की जिम्मेदारियां भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा. विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति होनी चाहिए और आतंकवादी हमलों को झेलने वाले देशों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है.
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