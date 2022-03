चेन्नई: चेन्नई के मेयर पद के लिए DMK उम्मीदवार आर. प्रिया (R Priya) निर्विरोध चुनी गई हैं. प्रिया वाणिज्य 28 साल की हैं. उन्होंने वाणिज्य में स्नातकोत्तर किया है और वह पहली बार पार्षद बनने के बाद मेयर बनी है. आर प्रिया दलित समुदाय से हैं. ये पहला मौका है जब चेन्नई की मेयर कोई दलित महिला बनी है. चेन्नई कॉरपोरेशन की स्थापना 1688 में की गई थी. 334 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक दलित महिला चेन्नई की मेयर बनी है. इतना ही नहीं, ये सिर्फ तीसरा मौका है जब एक महिला चेन्नई की मेयर बनी है. आर प्रिया से पहले सिर्फ दो बार ही ऐसा जब चेन्नई की मेयर कोई महिला रही हो.Also Read - Tamil Nadu Election Results LIVE: कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी, एक नंबर पर DMK, दूसरे नंबर पर चल रही AIADMK

इस बात की काफी चर्चा है कि आर प्रिया चेन्नई कॉरपोरेशन की पहली दलित मेयर हैं. ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन कमिश्नर गगन सिंह बेदी ने प्रिया को पद की शपथ दिलाई, जो चेन्नई की 49वीं मेयर हैं. प्रिया ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम, मानव संसाधन एवं सीई मंत्री, पीके शेखर बाबू और चेन्नई के लोगों ने उनके नया पद ग्रहण करने पर बधाई दी.

Ms. R. Priya swears in as the third woman Mayor of Greater #Chennai, today.

Congratulations to her on behalf of all the staff of #GCC!#ChennaiCorporation #NammaChennaiSingaraChennai pic.twitter.com/ohDrH0RZNf

— Greater Chennai Corporation (@chennaicorp) March 4, 2022