श्रीनगर: ‘जम्मू एवं कश्मीर’ के केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के गुरुवार को हुए ऐतिहासिक पुनर्गठन के बाद अब तत्कालीन प्रभाव से रेडियो स्टेशनों के नाम भी बदल दिए गए. जम्मू स्थित रेडियो स्टेशन का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो जम्मू कर दिया गया. जबकि श्रीनगर और लेह स्थित स्टेशनों का नाम भी क्रमश: बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर और ऑल इंडिया रेडियो लेह रख दिया गया.

The identity announcements from these stations have been changed to “All India Radio”/”Akashvani” from “Radio Kashmir” with effect from today. https://t.co/Q7kMeYkSDM

— ANI (@ANI) October 31, 2019