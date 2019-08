नई दिल्ली: पहला राफेल लड़ाकू विमान भारत को सितंबर में सौंपा जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके देश की यात्रा के दौरान यह बात कही. मोदी इस समय तीन देशों की यात्रा पर हैं और गुरुवार को वह फ्रांस गए.

मैक्रों ने कहा कि 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जो हुआ, उसके लिए हमने संवेदना व्यक्त की है. हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना जारी रखेंगे. सुरक्षा क्षेत्र में हमारे संबंध बताते हैं कि हम एक-दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं. हमने यह भी पुष्टि की है कि हम ‘मेक इन इंडिया’ में मदद करेंगे और अगले महीने तक पहला राफेल विमान भारत पहुंच जाएगा. भारत ने फ्रांसीसी विमानन प्रमुख डसॉल्ट से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट (आईजीए) पर हस्ताक्षर किया है.

India offers great opportunities for French companies. There is scope for immense cooperation in skill development, aviation, IT and space. The strides made in India-France defence cooperation are promising. Our nations are also working on maritime as well as cyber security. pic.twitter.com/7HoHSVlA2p

— Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2019