नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राफेल सौदे पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय के खिलाफ दायर की गईं पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. 58,000 करोड़ रुपए के लड़ाकू विमान खरीदने की डील पर शीर्ष कोर्ट ने अपना पहले का फैसला कायम रखा है.

उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदा मामले में सरकार को क्लीन चिट देने के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही याचिकाओं को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है.

बता दें कि शीर्ष अदालत में राफेल मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य ने याचिकाएं दायर की थी. इन याचि‍काओं में सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी.

