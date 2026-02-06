  • Hindi
2028 में राफेल बनेगा और घातक, होगा इन देसी 'अस्त्र' से लैस, देखते ही दुश्मन की बढ़ जाएगी घिग्घी

भारतीय वायुसेना साल 2028 तक अपने राफेल लड़ाकू विमानों को स्वदेशी अस्त्र (Astra) मिसाइलों से लैस करने की तैयारी में है, जिससे न केवल वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिलेगी.

Published: February 6, 2026 7:19 PM IST
Rafale jet to be advanced in 2028
साल 2028 तक राफेल स्वदेशी अस्त्र मिसाइल से लैस होगा.

भारतीय वायुसेना (IAF) अपनी मारक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए एक बड़े मिशन पर काम कर रही है. साल 2028 से भारत के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल (Rafale) को स्वदेशी अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइलों से लैस किया जाएगा. यह कदम भारतीय डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा कदम साबित होगा.

इन दो देशी अस्त्रों से लैस होगा राफेल

अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) एयर-टू-एयर मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है. फिलहाल, अभी इसके दो वर्जन पर काम चल रहा है;

  • अस्त्र Mk-1: यह मिसाइल पहले से ही सुखोई-30MKI और तेजस विमानों में तैनात है. इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है.
  • अस्त्र Mk-2: यह भविष्य की मिसाइल है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर के आसपास मानी जा रही है. राफेल में इसके जुड़ने से भारत लंबी दूरी से ही दुश्मन के विमानों को मार गिराने में सक्षम होगा.

इन दोनों मिसाइलों को राफेल में पूरी तरह शामिल करने से पहले उसे कई कड़े परीक्षणों से गुजरना होगा. सबसे पहले इन मिसाइलों को कंप्यूटर सिमुलेशन से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कंप्यूटर के जरिए यह जांचा जाएगा कि मिसाइल लगने से विमान के एयरोडायनामिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है. इसके बाद मिसाइल को विमान के साथ जोड़कर उड़ान भरी जाएगी ताकि हवा के दबाव और कंपन की जांच हो सके. अंत में, हवा में ही वास्तविक लक्ष्यों पर मिसाइल दागकर उसकी सटीकता और मारक क्षमता का परीक्षण किया जाएगा.

फ्रांसीसी कंपनी करेगी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में मदद

राफेल में इन मिसाइलों को लगाने की प्रक्रिया तकनीकी रूप से काफी जटिल है. रक्षा सूत्रों के अनुसार, राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन (Dassault Aviation) और रडार विशेषज्ञ कंपनी थेल्स (Thales) भारत की मदद करेंगी. ये कंपनियां राफेल के मिशन कंप्यूटर और रडार सिस्टम के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव और तकनीकी सहयोग देंगी ताकि स्वदेशी मिसाइल राफेल के सिस्टम के साथ तालमेल बिठा सके.

राफेल में स्वदेशी मिसाइलें लगने से भारत को दो बड़े फायदे होंगे. पहला, राफेल की मारक क्षमता में भारी वृद्धि होगी और दूसरा, हमें महंगी विदेशी मिसाइलों (जैसे मीटियर) पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि युद्ध जैसी आपात स्थिति में भारत के पास मिसाइलों की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित रहेगी.

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है.

