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Raghav Chadha AAP: क्या है राइट टू रिकॉल का नियम? पॉलिटिकल पार्टी कब कर सकती है इसका यूज, जानिए किन देशों में लागू ये कानून
Bhagwant Mann Right to Recall: पंजाब सीएम के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से आम आदमी पार्टी (AAP) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में गए 7 सांसदों को बर्खास्त करने की मांग कर उन पदों को वापस मांगेगे. उन्होंने इस मांग के लिए राष्ट्रपति से रिकॉल की गुजारिश की. क्या भारत में राइट टू रिकॉल के तहत सांसदों को उनके पद से हटाया जा सकता है? भारत में सांसदों को हटाने के क्या नियम है, आइये जानते हैं...
Right to recall explained: आम आदमी पार्टी (AAP) के दस में से 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में जाने का ऐलान किया है. आम आदमी पार्टी लगातार उन्हें पार्टी में वापस आने या पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है. इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यसभा सांसदों के पाला बदलने के बाद ‘राइट टू रिकॉल’ की मांग कर देश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है. भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलकर उन सांसदों को वापस बुलाने का अधिकार मांगा है. हालांकि,पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा में शामिल हो गया है.
क्या सदन में लागू है रिकॉल का नियम?
नियमों की मानें तो, भारत में राइट टू रिकॉल का कानून विधानसभा और लोकसभा-राज्यसभा में लागू नहीं है. राष्ट्रपति के पास विधायकों या सांसदों को रिकॉल करने का सीधा अधिकार नहीं है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी. वहीं, अभी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत बने दलबदल कानून ही एकमात्र जरिया है,
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जिससे अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, लेकिन दो-तिहाई से ज्यादा सदस्य के जाने से, मर्जर की स्थिति के चलते वहां भी मामला उलझ सकता है.
क्या है राइट टू रिकॉल का नियम?
राइट टू रिकॉल एक प्रस्तावित लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसके तहत वोटर्स को अधिकार होता है कि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद से हटा सकें. इस कानून का उद्देश्य ये है कि प्रतिनिधियों को चुनाव के बाद भी जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए. सबसे दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने खुद इस अवधारणा की जोरदार वकालत की थी और इसे लेकर प्रस्ताव भी दिया था. उनका तर्क था कि सांसदों और विधायकों को पूरे पांच साल मनमानी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए.
दलबदल बनाम मर्जर की स्थिति
संवैधानिक नियमों के अनुसार, यदि किसी सदन के दो-तिहाई सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उसे दलबदल नहीं बल्कि विलय (Merger) माना जाता है. वर्तमान में आप के दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में जाने से यही स्थिति पैदा हुई है, जिसे सीएम मान चुनौती देना चाहते हैं.
क्या भारत में यह कानून लागू है?
बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में सांसदों या विधायकों के लिए राइट टू रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है. हालांकि, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों, सरपंच और पार्षद के स्तर पर यह सीमित रूप से लागू है.
किन देशों में लागू ये सिस्टम?
दुनिया के कई देशों में यह नियम अलग-अलग रूपों में लागू है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों, स्विट्जरलैंड, वेनेजुएला, फिलीपींस, जापान और कनाडा में मतदाताओं के पास अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने यानि राइट टू रिकॉल करने की शक्ति मौजूद है.
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