'मेरे चक्कर में कहीं हाथ की नस मत काट लेना...' राघव चड्ढा ने किसे बताया एक्स गर्लफ्रेंड?

राघव चड्ढा लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं. पंजाब की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति में चड्ढा की अहम भूमिका मानी गई थी.

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राघव चड्ढा इसी साल अप्रैल में AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए थे. अभी वो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं. (ANI)

कभी आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार में शामिल रहे राघव चड्ढा पार्टी छोड़ने के बाद सबसे बड़े आलोचक बन चुके हैं.आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब की राजनीति में इन दिनों ड्रग्स का मुद्दा एक बार फिर गर्माया हुआ है. इसी बीच BJP से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के एक बयान ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है. पंजाब से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए चड्ढा ने राज्य की राजनीति और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा. इस दौरान उनके एक ‘एक्स-गर्लफ्रेंड’ वाले तंज ने भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है.

राघव चड्ढा ने गुरुवार (10 सितंबर 2026) ने एक कार्यक्रम में कहा, “आम आदमी पार्टी मेरे बारे में ही सपने देख रही है. वो हर काम में मेरा नाम लेती है. मैं काफी आगे बढ़ चुका हूं. लेकिन, AAP एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रही है. बॉयफ्रेंड (मैं) तो मूव ऑन कर चुका है. मुझे लगता है कि वो कहीं मेरे चक्कर में अपने हाथ की नस न काट लें.” राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में BJP की एक बैठक में ये बातें कही. उन्होंने चुनाव आयोग के SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रोसेस को लेकर भी पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा.

कभी AAP के प्रमुख चेहरों में रहे शामिल

राघव चड्ढा लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं. पंजाब की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति में चड्ढा की अहम भूमिका मानी गई थी. अप्रैल 2026 में AAP ने उन्हें राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया था. इसके बाद पार्टी नेताओं ने चड्ढा पर पंजाब से जुड़े मुद्दों को संसद में पर्याप्त तरीके से नहीं उठाने और पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया था.

हालांकि, बाद के वर्षों में पार्टी के साथ उनके रिश्तों में खटास सामने आई. फिर 2026 में राघव चड्ढा ने AAP छोड़कर BJP का दामन थाम लिया. ऐसे में अब उनके पुराने राजनीतिक दल को लेकर दिए गए बयान खासे अहम माने जा रहे हैं.

ड्रग्स के मुद्दे पर क्यों घिरी पंजाब सरकार?

पंजाब में नशे का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है. विधानसभा चुनावों के दौरान भी अलग-अलग राजनीतिक दल एक-दूसरे पर राज्य को नशे के संकट से बाहर निकालने में नाकाम रहने के आरोप लगाते रहे हैं. हाल के दिनों में भी ड्रग्स को लेकर पंजाब सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ा है. संगरूर में एक किसान की आत्महत्या के बाद भी यह मुद्दा फिर से राजनीतिक बहस का हिस्सा बना. किसान ने सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने बेटे की नशे की लत को लेकर पंजाब सरकार के मंत्री से सवाल किया था. इसके बाद विपक्ष ने सरकार की ड्रग्स नीति और नशे के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.