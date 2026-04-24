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Raghav Chadha Harbhajan Singh Swati Maliwal 4 Others Will Join Bjp Resign From Aap

राघव चड्ढा के साथ कौन-कौन से 7 सांसद बीजेपी में हो रहे शामिल? नाम आए सामने

Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (आप) में बड़ा उलटफेर के बाद, राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल होंगे. जानें इनमें किन-किन नेता का नाम शामिल है?

आम आदमी पार्टी (आप) में इस समय बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. दरअसल, पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने कहा कि उनके साथ पार्टी के कई और सांसद पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि 7 सांसद उनके समर्थन में हैं और हम सब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल होंगे. अचानक आई इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी. आइए जानते हैं राघव चड्ढा के साथ और कौन-कौन बीजेपी में शामिल हो रहा है और यह किस जगह से AAP सांसद थे?

किन लोगों ने AAP छोड़ी और कहां से सांसद थे?

राघव चड्ढा (Raghav Chadha) – इन्होंने 2012-13 में AAP जॉइन की थी और पार्टी के जाने-माने चेहरों में शामिल रहे. पहले दिल्ली से विधायक रहे, बाद में 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बने.

– इन्होंने 2012-13 में AAP जॉइन की थी और पार्टी के जाने-माने चेहरों में शामिल रहे. पहले दिल्ली से विधायक रहे, बाद में 2022 में पंजाब से राज्यसभा सांसद बने. संदीप पाठक (Sandeep Pathak) – शिक्षाविद से नेता बने संदीप पाठक 2022 में AAP से जुड़े. वह पंजाब से राज्यसभा सांसद बने और पार्टी के संगठन में अहम भूमिका निभाते रहे.

– शिक्षाविद से नेता बने संदीप पाठक 2022 में AAP से जुड़े. वह पंजाब से राज्यसभा सांसद बने और पार्टी के संगठन में अहम भूमिका निभाते रहे. अशोक मित्तल (Ashok Mittal) – मशहूर शिक्षा उद्यमी अशोक मित्तल 2022 में AAP के जरिए राजनीति में आए. वह पंजाब से राज्यसभा सांसद बने.

– मशहूर शिक्षा उद्यमी अशोक मित्तल 2022 में AAP के जरिए राजनीति में आए. वह पंजाब से राज्यसभा सांसद बने. हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) – पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने 2022 में AAP जॉइन की और पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाए गए.

– पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने 2022 में AAP जॉइन की और पंजाब से राज्यसभा सांसद बनाए गए. राजेंद्र गुप्ता (Rajendra Gupta) – राजेंद्र गुप्ता लंबे समय से AAP से जुड़े माने जाते हैं और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे. हालांकि इनके सांसद बनने की जानकारी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है.

– राजेंद्र गुप्ता लंबे समय से AAP से जुड़े माने जाते हैं और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहे. हालांकि इनके सांसद बनने की जानकारी स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है. विक्रम साहनी (Vikramjit Singh Sahney) – समाजसेवी और उद्योगपति विक्रमजीत साहनी 2022 में AAP में शामिल हुए और पंजाब से राज्यसभा सांसद बने.

– समाजसेवी और उद्योगपति विक्रमजीत साहनी 2022 में AAP में शामिल हुए और पंजाब से राज्यसभा सांसद बने. स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) – स्वाति मालीवाल 2015 के आसपास AAP से जुड़ीं. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं और 2024 में दिल्ली से राज्यसभा सांसद बनीं.

AAP अपने मार्ग से भटक गई: राघव चड्ढा

बता दें राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के फैसले पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि AAP अपने मूल सिद्धांतों से पूरी तरह भटक गई हैं. उन्होंने कहा कि जिस आप को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा, वह अपने मार्ग से भटक गई है. अब यह देशहित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि पार्टी को दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में विस्तार देने के लिए सभी नेताओं ने मिलकर कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. मैं आप से दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं.

मैं गलत पार्टी में सही व्यक्ति था…

राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले कुछ समय से उन्हें लग रहा था कि वह गलत पार्टी में सही व्यक्ति हैं. इसी वजह से उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की. राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन फैसलों को लेने से पहले कई नेता डरते थे. जनता ने इस नेतृत्व पर तीन बार मुहर लगाई है और अब हम भी उसी नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे.

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