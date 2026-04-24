Hindi India Hindi

Raghav Chadha Joins Bjp After Controversy With Aam Aadmi Party

Breaking News: AAP का साथ छोड़ BJP में शामिल होंगे राघव चड्ढा, कहा- PM मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा

राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने और आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ हुई अनबन के कुछ दिनों बाद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थामा है.

Breaking News: आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने वाले हैं. राघव ने खुद इसका ऐलान किया है. राघव चड्ढा ने दावा किया कि वह अकेले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहे बल्कि, 8 सांसद उनके साथ हैं. उन्होंने कई सासंदों ने नाम भी गिनाए हैं. राघव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व पर उन्हें पूरा भरोसा है.

राघव के साथ कौन-कौन से सांसद

राजेंद्र गुप्ता राजेंद्र सैनी स्वाति मालीवाल विक्रमजीत साहनी हरभजन सिंह अशोक मित्तल संदीप पाठक

दिल्ली में संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने कहा कि AAP के दो-तिहाई राज्यसभा MPs ने BJP में मर्ज करने के लिए संवैधानिक नियमों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘हमने फैसला किया है कि हम राज्यसभा में AAP के 2-तिहाई सदस्य, भारत के संविधान के नियमों का पालन करते हुए BJP में विलय करते हैं.’ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी AAP छोड़ने और BJP में शामिल होने की घोषणा की.

राघव ने क्यों छोड़ा AAP का साथ?

अपने फैसले के बारे में बताते हुए चड्ढा ने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने ‘खून-पसीने से सींचा’ था, वह अपने शुरुआती उसूलों से भटक गई है. चड्ढा ने कहा, ‘AAP, जिसे मैंने अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, अपने उसूलों, वैल्यूज़ और मोरल्स से भटक गई है. अब यह पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम करती है…पिछले कुछ सालों से, मुझे लग रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं. इसलिए, आज, हम अनाउंस करते हैं कि मैं AAP से दूरी बना रहा हूं और जनता के करीब आ रहा हूं.’ यह अनाउंसमेंट AAP के अंदर बढ़ते टेंशन के बीच हुई, जब चड्ढा को एक अहम पार्लियामेंट्री पोस्ट से हटा दिया गया था, जो हाल के सालों में AAP की लीडरशिप में सबसे बड़ी अंदरूनी टूट में से एक है.

AAP का क्या आया बयान?

राघव चड्ढा के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, ‘आज जो हुआ, ये ‘ऑपरेशन लोटस’ का घटिया खेल है. ये भगवंत मान के अच्छे कामों को रोकने की साजिश है. पंजाब की जनता इन 7 सांसदों को कभी माफ नहीं करेगी. इन्होंने पंजाब की पीठ पर छुरा घोंपा है. ‘ संजय सिंह ने कहा- ‘राजिंदर गुप्ता का इतिहास उठाकर देखिए. साहनी, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल… इन सबको आम आदमी पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया. इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा मारा है. धोखा दिया है. पंजाब की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी. उसे रोकने का काम किया है.’

सिंह ने कहा, ‘मैं PM मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आपने ये घिनौना खेल पंजाब की जनता और आम आदमी पार्टी के साथ खेला है. आपको भी इस गद्दारी और धोखे के लिए पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी.’

Add India.com as a Preferred Source