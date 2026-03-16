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Raghav Chadha Joint Itr Plan For Married Couples Big Tax Will Save

क्या शादीशुदा कपल्स के लिए बदलने वाले हैं इनकम टैक्स नियम? संसद में राघव चड्ढा ने दिया बड़ा सुझाव

संसद में टैक्स पर चर्चा के दौरान, राघव चड्ढा ने जॉइंट ITR का सुझाव दिया. अगर भारत में ये सिस्टम लागू हो जाता है, तो शादीशुदा लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है. चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं.

संसद में टैक्स सिस्टम पर चर्चा के दौरान, आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने हंसी-मजाक वाले टोन में कहा कि अगर लोगों को टैक्स बचाना है, तो शादी कर लेनी चाहिए. हालांकि, उनकी इस बात के पीछे एक शानदार आर्थिक सुझाव छिपा था. राघव ने कहा कि भारत में पति-पत्नी की आय और खर्च अक्सर एक ही परिवार के लिए होते हैं. लेकिन टैक्स के मामले में दोनों को अलग-अलग व्यक्ति माना जाता है, इसी वजह से कई परिवारों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में भी जॉइंट ITR फाइलिंग का सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, जिससे शादीशुदा जोड़ों को राहत मिल सके.

भारत में अलग-अलग टैक्स सिस्टम की समस्या

राघव चड्ढा ने समझाया कि अभी भारत में इनकम टैक्स पूरी तरह व्यक्तिगत आधार पर लिया जाता है. इसका मतलब यह है कि पति और पत्नी दोनों को अपनी आय के हिसाब से अलग-अलग टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है. जबकि हकीकत यह है कि शादीशुदा जोड़े अक्सर एक ही घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, निवेश और अन्य आर्थिक जिम्मेदारियां मिलकर उठाते हैं. ऐसे में उनकी आय को पूरी तरह अलग मानना कई बार व्यावहारिक नहीं लगता. उनका कहना था कि जब परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां साझा होती हैं, तो टैक्स सिस्टम में भी इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए.

In Parliament today I proposed optional Joint filing of Income Tax Returns for married couples. Family A

Both spouses earn ₹10 lakh each.

Total household income is ₹20 lakh.

Tax: zero Family B

One spouse earns ₹20 lakh. The other stays home to raise their child.

Total… pic.twitter.com/eU4OkQmBoW — Raghav Chadha (@raghav_chadha) March 16, 2026

कई देशों में पति-पत्नी को माना जाता है एक यूनिट

आप सांसद ने यह भी बताया कि दुनिया के कई देशों में पति-पत्नी को एक आर्थिक इकाई यानी ‘इकॉनोमिक यूनिट’ माना जाता है. वहां इनकम टैक्स रिटर्न संयुक्त रूप से फाइल किया जा सकता है. इससे परिवार की कुल आय और टैक्स रिबेट को एक साथ जोड़ा जाता है. राघव चड्ढा का तर्क था कि भारत में पति-पत्नी खर्च तो मिलकर करते हैं, लेकिन टैक्स के समय उन्हें अलग-अलग व्यक्ति की तरह देखा जाता है. उनके अनुसार, अगर जॉइंट फाइलिंग का सिस्टम शुरू किया जाए तो कई परिवारों को टैक्स में राहत मिल सकती है.

उदाहरण देकर समझाया टैक्स का फर्क

अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए राघव चड्ढा ने 3 उदाहरण भी दिए. पहला – अगर पति और पत्नी दोनों 10-10 लाख रुपये कमाते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत आय टैक्स रिबेट की सीमा के अंदर आती है और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता. दूसरे उदाहरण में उन्होंने बताया कि अगर परिवार की कुल आय 20 लाख है और केवल पति कमाता है जबकि पत्नी नौकरी नहीं करती, तो उसे करीब 1.9 लाख रुपये टैक्स देना पड़ सकता है. यानी कुल आय समान होने के बावजूद टैक्स का बोझ अलग-अलग हो जाता है.

जॉइंट ITR से कैसे मिल सकती है राहत

राघव चड्ढा ने तीसरे उदाहरण में बताया कि अगर पति 18 लाख और पत्नी 6 लाख कमाती है, तो परिवार की कुल आय 24 लाख हो जाती है. मौजूदा सिस्टम में पति को लगभग 1.5 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता है, जबकि पत्नी की आय कम होने के कारण उस पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन अगर दोनों की आय और रिबेट को मिलाकर जॉइंट ITR फाइल किया जाए, तो टैक्स की गणना अलग तरीके से होगी और कई मामलों में परिवार को बड़ी राहत मिल सकती है. इसी आधार पर उन्होंने सरकार से मांग की कि भारत में भी जॉइंट इनकम टैक्स फाइलिंग का विकल्प शुरू करने पर विचार किया जाए, ताकि मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके.

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