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अयोग्य घोषित होने के बाद सांसदों के पास क्या उपाय? राज्यसभा स्पीकर के फैसले को कहां दे सकते हैं चुनौती, जानिए क्या कहता है नियम

MP Disqualification process: भारतीय राजनीति में कभी आया राम-गया राम के हालात को रोकने के लिए दल-बदल कानून लाया गया था, जिसमें एक तय आंकड़े कम चुने गए प्रतिनिधि के पार्टी छोड़ने उन्हें सदन के अध्यक्ष अयोग्य करार दे सकते हैं. आइये जानते हैं कि अयोग्य घोषित हुए सांसद अपनी सांसदी बहाल करने के लिए कहां चुनौती दे सकते हैं...

Published date india.com Published: April 25, 2026 4:54 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
MP after disqualification process explained
सांसद सदन से अपनी अयोग्यता के फैसले को कहां चुनौती दे सकते हैं?

Rajya Sabha Speaker decision judicial review: राघव चड्ढा ने 6 सांसदों सहित आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी में जाने की घोषणा की. बीजेपी में उनका अधिकारिक रूप से जाना राज्यसभा स्पीकर की सहमति मिलने के बाद ही होगी. तब तक आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ पार्टी लाइन से अलग जाने पर अयोग्यता की मांग कर सकती है. ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कब किसी का पार्टी छोड़ना विलय कहा जाएगा और कब पार्टी लाइन के खिलाफ जाने पर सांसदों को अयोग्य किया जा सकता है और अयोग्य होने की स्थिति में सांसदों के अपनी कुर्सी बहाली के लिए कहां चुनौती दे सकते हैं…

कब दल-बदल कब कहा जाएगा विलय?

किसी भी सांसद या विधायक द्वारा अपनी पार्टी छोड़ना दल-बदल कहलाता है, लेकिन संविधान इसे एक शर्त पर अनुमति देता है. कानून के अनुसार, दल-बदल को विलय (Merger) तब माना जाएगा, जब किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई (2/3) सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल हों. यदि यह संख्या दो-तिहाई से कम रहती है, तो उन सांसदों पर अयोग्यता की गाज गिर सकती है और सदन से उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है.

सदन के अध्यक्ष के पास क्या अधिकार हैं?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दल-बदल के मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी यानि राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष के पास होती है. वे यह तय करते हैं कि सदस्य ने स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ी है या पार्टी के निर्देशों यानि व्हिप का उल्लंघन किया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर याद दिलाया है कि अध्यक्ष को एक ट्रिब्यूनल की तरह निष्पक्ष होकर और उचित समय सीमा के भीतर फैसला लेना चाहिए.

अयोग्यता के खिलाफ चुनौती कहां?

यदि राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष किसी सांसद को अयोग्य घोषित करते हैं, तो उस फैसले को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. वहीं, कोर्ट यह देखता है कि क्या फैसला संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया है या इसमें कोई दुर्भावना छिपी है. सदस्य अपनी सदस्यता बहाल करने के लिए अदालत से राहत की मांग कर सकते हैं.

दल-बदल के नियम कब-कब बदले?

दल-बदल इस कानून में दो बड़े पड़ाव आए. सबसे पहले 1985 के 52वें संशोधन में 10वीं अनुसूची में केवल एक-तिहाई (1/3) सदस्यों के अलग होने को वैध माना गया था, लेकिन इसका दुरुपयोग होने पर 2003 के 91वें संशोधन ने इसे और सख्त कर दिया. 2003 के संशोधन के बाद केवल दो-तिहाई सदस्यों के एक साथ जाने पर ही सदस्यता बच सकती है. बता दें कि दल-बदल कानून, 1967 के हरियाणा के विधायक गया लाल जैसे मामलों को रोकने के लिए किया गया था, जिन्होंने एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदली थी. हालांकि, उस दौर में दल-बदलना एक सामान्य सी बात बन गई थी.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ‘सुभाष देसाई बनाम प्रमुख सचिव (2023)’ मामले में स्पष्ट किया है कि केवल सदन के भीतर सांसदों या विधायकों का समूह अलग होने से असली पार्टी का दर्जा नहीं मिल जाता. पार्टी का असली कंट्रोल उसके संगठनात्मक ढांचे के पास होता है. इसका मतलब यह है कि अयोग्यता से बचने के लिए केवल संख्या बल ही काफी नहीं, बल्कि संगठन के स्तर पर भी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना अनिवार्य है. इसी आधार पर आम आदमी पार्टी अपने बागी सांसदों के व्हिप का उल्लंघन करने के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग कर सकती है, लेकिन इसका अंतिम फैसला राज्यसभा स्पीकर को ही लेना है.

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जाते-जाते बता दें कि राघव चड्ढा का राज्यसभा में डिप्टी लीडर से हटाए जाने के कुछ दिन बाद पार्टी का छोड़ना, पार्टी संगठन के अंदर लोकतंत्र की कमी की समस्या को दिखाती है, जहां पार्टी के बड़े नेताओं के बीच बढ़ती असहमति पार्टी छोड़ने तक पहुंच जाती है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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