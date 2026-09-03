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Punjab Voter List: AAP से अलग होते ही राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट से गायब! बोले- 'राजनीतिक बदले..'

पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम नहीं है. SIR के तहत उनका नाम ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ श्रेणी में दर्ज किया गया. चड्ढा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए सवाल उठाए हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 3, 2026, 8:47 AM IST
Punjab Voter List: AAP से अलग होते ही राघव चड्ढा का नाम वोटर लिस्ट से गायब! बोले- 'राजनीतिक बदले..'

Raghav Chadha Name Deleted: पंजाब में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. इस प्रक्रिया के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम शामिल नहीं है. चुनावी रिकॉर्ड में उनके नाम के सामने कारण के तौर पर ‘परमानेंटली शिफ्टेड’ यानी ‘स्थायी रूप से स्थानांतरित’ दर्ज किया गया है.

चड्ढा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि उनका वोटर आईडी अभी भी मोहाली में रजिस्टर है. उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें ‘shifted’ श्रेणी में रखे जाने का आधार समझ से परे है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि मौजूदा लिस्ट अभी अंतिम नहीं है और वो SIR के तहत उपलब्ध कानूनी और प्रशासनिक उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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ASDD लिस्ट में आया नाम

राघव चड्ढा का नाम 13 अगस्त को प्रकाशित ASDD सूची में दिखाई दिया था. ASDD का मतलब Absent, Shifted, Deceased and Duplicate है. इस लिस्ट में ऐसे मतदाताओं को रखा गया है जिनके रिकॉर्ड में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट होने से जुड़ी स्थिति दर्ज की गई है.

चड्ढा के मामले में रिकॉर्ड में ‘permanently shifted’ कारण दर्ज किया गया. यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि चड्ढा पंजाब से ही 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. बाद में वह आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं.

राजनीतिक बदले का आरोप

वोटर लिस्ट में नाम हटने की जानकारी सामने आने के बाद चड्ढा ने इसे महज तकनीकी या क्लेरिकल गलती मानने से इनकार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो सकती है. चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व उनके अलग होने के बाद नाराज है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है.

हालांकि, ये चड्ढा द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम हटना अपने आप में अंतिम फैसला नहीं है और SIR प्रक्रिया के दौरान प्रभावित मतदाता आपत्ति या सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपना सकते हैं.

पंजाब में कितने नाम हटे?

रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की प्री-SIR मतदाता सूची के मुकाबले करीब 20.66 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए हैं. यह संख्या राज्य के कुल पहले के मतदाताओं का लगभग 9.7 प्रतिशत बताई गई है. इन नामों को हटाने के पीछे अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जिनमें मतदाता का दूसरी जगह चले जाना, मृत्यु, डुप्लीकेट रिकॉर्ड या संबंधित पते पर मतदाता का उपलब्ध नहीं होना शामिल है. ऐसे मामलों में अंतिम सूची तैयार होने से पहले दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है.

SIR प्रक्रिया में आगे क्या होगा?

Special Intensive Revision का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलत, डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करना है. ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद संबंधित मतदाताओं को अपने रिकॉर्ड को लेकर दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलता है.

राघव चड्ढा ने भी कहा है कि वह SIR के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए फिलहाल उनके नाम का ड्राफ्ट सूची में न होना अंतिम रूप से मतदान के अधिकार के खत्म होने के बराबर नहीं माना जा सकता.

AAP-BJP के बीच बढ़ सकता है विवाद

राघव चड्ढा का मामला सामने आने के बाद पंजाब की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है. चड्ढा का AAP छोड़कर बीजेपी में जाना पहले ही राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा है. अब वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामले को उन्होंने सीधे राजनीतिक बदले से जोड़ दिया है.

आने वाले चरण में यह देखना अहम होगा कि उनके दावे और दस्तावेजों की जांच के बाद चुनावी रिकॉर्ड में क्या बदलाव होता है. फिलहाल मामला ड्राफ्ट सूची से जुड़ा है और अंतिम मतदाता सूची में स्थिति बदल सकती है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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