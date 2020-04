भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर और जानेमाने अर्थशास्त्री रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने कोरोनावायरस महामारी (coronavirus pandemic) को आजादी के बाद का सबसे बड़ा आपातकाल बताया है. रघुराम राजन ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर ‘हाल के समय में संभवतः भारत की सबसे बड़ी चुनौती’ (Perhaps India’s Greatest Challenge in Recent Times) शीर्षक से लिखे एक ब्लॉग में कहा है कि इस चुनौती से निपटने के लिेए सरकार को विशेषज्ञों को साथ जोड़ना होगा. भले ही वे विशेषज्ञ विपक्षी दलों से ही क्यों न ताल्लुक रखते हों. उन्होंने यह भी कहा कि हर चीज को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के कराने पर जोर देना ठीक नहीं है. पीएमओ के अधिकारियों पर पहले से ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है. ऐसे में कोरोना संकट का बोझ भी उनपर डाले जाने से कुछ खान नहीं हो पाएगा. Also Read - इस राज्य में नहीं थम रहा है कोरोना का प्रकोप, संक्रमित लोगों की संख्या हुई 700 के पार

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन ने कहा कि मौजूदा वक्त में सरकार को गरीबों पर खर्च करने को प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने कहा कि काफी काम किया जाना बाकी है. यदि इसे ठीक तरह से प्राथमिकता के साथ किया जाए तो देश कोरोनावायरस से पैदा स्थिति को मात दे सकता है.

इसके साथ ही रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से उबरने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं. उन्होंने कहा है कि अभी सबसे जरूरी प्राथमिकता 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद की योजना बनना है. उन्होंने कहा कि गरीब जनता पर खर्च करना हमारे लिए सबसे जरूरी है. हमारी स्थिति अमेरिका या यूरोप से अलग है. वे अपनी जीडीपी का 10 फीसदी भी खर्च कर सकते हैं. उन्हें अपनी रेटिंग गिरने की चिंता नहीं है. लेकिन हम पहले से ही भारी वित्तीय घाटे का सामना कर रहे हैं. इसके बावजूद हमें और खर्च करने पड़ेंगे.

राजन ने कहा कि पिछले कुछ सालों से कई छोटे और मझौले उद्योग कमजोर पड़े हैं और अब उनके पास इस संकट में बचे रहने के लिए भी संसाधन नहीं है. वैसे हम सभी को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे वित्तीय संसाधन भी सीमित हैं. लेकिन सरकार खर्च बढ़ाकर काफी कुछ कर सकती है.