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Rah-Veer Scheme: सड़क हादसे में घायलों की मदद करें, पाएं 25 हजार... जान लें योजना की पूरी डिटेल

राह-वीर योजना के तहत, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 का इनाम मिलता है. जानिए इस योजना के नियम, लाभ और सुरक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 9, 2026, 6:06 PM IST
Rah-Veer Scheme: सड़क हादसे में घायलों की मदद करें, पाएं 25 हजार... जान लें योजना की पूरी डिटेल
खास बात यह है कि कोई भी आम नागरिक राह-वीर बन सकता है. (Photo from AI)

देश में हर साल लाखों लोग सड़क हादसे का शिकार होते हैं. इनमें कई लोगों की जान, तो सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता. डॉक्टर्स कहते हैं कि हादसे के बाद का पहला एक घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है. इस तय सीमा में अगर घायल व्यक्ति को मेडिकल सहायता मिल जाए, तो उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है. लोगों को आगे आकर मदद करने के मकसद से मोदी सरकार ने राह-वीर (Rah-Veer) योजना शुरू की.

क्या है राह-वीर योजना?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की इस योजना के तहत, जो व्यक्ति किसी सड़क हादसे में घायल को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद करता है, उसे 25 हजार का नकद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा. खास बात यह है कि कोई भी आम नागरिक राह-वीर बन सकता है. इसके लिए किसी मेडिकल ट्रेनिंग या विशेष उपकरण की जरूरत नहीं है.

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मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा मिलती है

अक्सर लोग पुलिस कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया के डर से दुर्घटना पीड़ितों की मदद नहीं करते. इसी डर को खत्म करने के लिए गुड समैरिटन नियम 2020 लागू किए गए हैं. इन नियमों के तहत, मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा दी जाती है. वह चाहे तो अपनी पहचान गुप्त रख सकता है. उसे FIR दर्ज कराने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. अगर कोई व्यक्ति गवाह बनना चाहता है, तो उससे केवल एक बार ही बयान लिया जाएगा और वह भी उसकी सुविधा के अनुसार.

अस्पताल में क्या करना जरूरी नहीं है?

राह-वीर योजना के तहत, घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला जाता है. अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वह तुरंत वहां से जा सकता है. उससे इलाज का खर्च देने के लिए नहीं कहा जा सकता. साथ ही अस्पताल से यह पुष्टि भी ली जा सकती है कि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए वहां लाया गया था. इससे मददगारों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बिना डर के लोगों की सहायता कर पाते हैं.

क्यों जरूरी है ऐसी योजनाएं?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की वजह से देश को हर साल GDP का करीब 3 प्रतिशत तक नुकसान होता है. कई मामलों में लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है, क्योंकि उन्हें समय पर मदद नहीं मिलती. राह-वीर योजना का मकसद समाज में ऐसी सोच विकसित करना है, जहां लोग हादसा देखकर मुंह न मोड़ें बल्कि आगे बढ़कर मदद करें. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से अधिक लोग दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आएंगे और हजारों जानें बचाई जा सकेंगी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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