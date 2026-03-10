By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
राहुल भाटिया ने संभाली IndiGo की कमान, कितने करोड़ा के हैं मालिक? जानिए कैसे बनाई भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन
इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद कंपनी के को-फाउंडर राहुल भाटिया (Rahul Bhatia) ने अस्थायी रूप से एयरलाइन की कमान संभाल ली है. इन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली एविएशन कारोबारियों में गिना जाता है.
Who is IndiGo founder Rahul Bhatia: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक IndiGo में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. कंपनी के CEO पीटर एल्बर्स ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद एयरलाइन के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया ने अंतरिम तौर पर कंपनी की कमान संभाल ली है. कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि जब तक नया CEO नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक राहुल भाटिया ही एयरलाइन के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे.
कौन हैं राहुल भाटिया?
राहुल भाटिया भारत के जाने-माने उद्योगपति हैं और इंटरग्लोब एविएशन के ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो इंडिगो की पैरेंट कंपनी है. उन्होंने साल 1989 में इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज की स्थापना की थी. शुरुआत में ये कंपनी एयर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट से जुड़ी सेवाएं देती थी. पिछले तीन दशकों में भाटिया ने अपने बिजनेस को तेजी से विस्तार दिया. आज इंटरग्लोब ग्रुप एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, पायलट ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है.
पढ़ाई और शुरुआती करियर
राहुल भाटिया ने कनाडा के ओंटारियो स्थित वाटरलू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे इसे एक बड़े ग्लोबल एविएशन नेटवर्क में बदल दिया.
इंडिगो की स्थापना
साल 2006 में राहुल भाटिया ने उद्योगपति राकेश गंगवाल के साथ मिलकर इंडिगो एयरलाइन की शुरुआत की. उस समय भारत में एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी काफी ज्यादा थी. दोनों की साझेदारी और रणनीति की बदौलत इंडिगो कुछ ही सालों में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई. समय के साथ कंपनी ने कम लागत वाले मॉडल और बेहतर समय प्रबंधन के जरिए लाखों यात्रियों का भरोसा जीता.
दोनों संस्थापकों के बीच विवाद
हालांकि, बाद में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के बीच मतभेद सामने आए। साल 2019 में कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर दोनों के बीच सार्वजनिक विवाद हुआ. इसके बाद 2022 में राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी.
कितनी है राहुल भाटिया की संपत्ति?
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2026 तक राहुल भाटिया की कुल संपत्ति करीब 6.5 अरब डॉलर यानी लगभग 54 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है. वह दुनिया के अरबपतियों की सूची में लगभग 602वें स्थान पर हैं.
अब क्या होगा इंडिगो का भविष्य?
CEO पीटर एल्बर्स के अचानक इस्तीफे के बाद इंडिगो के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं. हालांकि, राहुल भाटिया का कहना है कि वह कंपनी की संस्कृति, सेवा गुणवत्ता और यात्रियों के भरोसे को सबसे ऊपर रखेंगे. उन्होंने कहा कि इंडिगो का लक्ष्य भारत और दुनिया भर में एक भरोसेमंद और पेशेवर एयरलाइन के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करना है.
