नई दिल्ली: कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी का आज यानि 19 जून को जन्‍मदिन है. इस मौके पर राजनीतिक कटुता दरकिनार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की. उन्होंने ट्वीट किया, ” श्री राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं. ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और दीर्घायु बनाए. मोदी के इस शुभकामना संदेश का जवाब देत हुए राहुल गांधी ने टि्वटर पर इसका जवाब देते हुए कहा, ” आपकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी. मैं इनके लिए आभारी हूं.” बता दें कि राहुल आज 49 साल के हो गए हैं.

बता दें लोकसभा चुनावों के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी. इन चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को भारी बहुमत से जीत मिली. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी गांधी के जन्मदिन पर उन्हें अकबर रोड स्थित पार्टी के मुख्यालय में बधाई दी.

Thank you for your greetings @narendramodi ji. I appreciate them 🙏 https://t.co/ZG9U3tdMTN

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 19, 2019