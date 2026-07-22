पुलिस से रिहाई के बाद राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखीं 5 शर्तें, गृह मंत्री अमित शाह का भी मांगा इस्तीफा- जानें क्यों?

नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र के साथ जोर पकड़ता जा रहा है. सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर आंदोलनकारी छात्र संसद मार्च पर निकले थे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक उबाल आ गया है. मंगलवार को छात्रों की पिटाई के खिलाफ समूचा विपक्ष लामंबद नजर आया और उसने एक स्वर में पुलिस की कार्रवाई की तीखी निंदा की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया.
मंगलवार की शाम को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर धरने पर बैठ गए. करीब तीन घंटे बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर वहां से हटाया. इस मौके पर उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी उनके साथ थीं.
राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस छत्रसाल स्टेडियम ले गई, जबकि उनकी बहन को मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखा गया, जहां उनकी मां सोनिया गांधी भी उनसे मिलने पहुंची थी. इस बीच रात करीब 9 बजे पुलिस ने दोनों भाई-बहनों को रिहा कर दिया. राहुल गांधी ने रिहा होने के बाद केंद्र सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रख दी हैं, जिसमें अब मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग रख दी है.
भारत के छात्रों और प्रधानमंत्री को मेरा सीधा संदेश… pic.twitter.com/pgZZHLLz8h
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
राहुल गांधी ने सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे हैं. उन्होंने कहा, ‘आखिर देश में शिक्षा-व्यवस्था क्यों चरमरा रही है? बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? भारत में पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है कि परिवारों को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है? ये सभी बिल्कुल जायज सवाल हैं और इन्हें पूछना कोई गलत बात नहीं है.
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