पुलिस से रिहाई के बाद राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखीं 5 शर्तें, गृह मंत्री अमित शाह का भी मांगा इस्तीफा- जानें क्यों?

नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन ने समूचे विपक्ष को सरकार के खिलाफ लामबंद कर दिया है. मंगलवार देर रात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने गांधी ने सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगें रखीं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/rahul-gandhi-5-big-demands-on-neet-paper-leak-says-dharmendra-pradhan-and-amit-shah-should-resign-first-8480474/ Copy

प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठे राहुल गांधी को हटाती पुलिस @RahulGandhi/x

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ के साथ-साथ अमित शाह से भी मांगा इस्तीफा

भारत की शिक्षा व्यवस्था के चरमराने पर पूछे तीखे सवाल

शिक्षा-व्यवस्था को लेकर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग

लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी हो सख्त कार्रवाई

नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र के साथ जोर पकड़ता जा रहा है. सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर आंदोलनकारी छात्र संसद मार्च पर निकले थे, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक उबाल आ गया है. मंगलवार को छात्रों की पिटाई के खिलाफ समूचा विपक्ष लामंबद नजर आया और उसने एक स्वर में पुलिस की कार्रवाई की तीखी निंदा की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया.

पुलिस हिरासत में लिए गए राहुल-प्रियंका

मंगलवार की शाम को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने सांसदों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर धरने पर बैठ गए. करीब तीन घंटे बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर वहां से हटाया. इस मौके पर उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी उनके साथ थीं.

रिहाई के बाद राहुल ने सरकार के सामने रखीं 5 शर्तें

राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस छत्रसाल स्टेडियम ले गई, जबकि उनकी बहन को मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखा गया, जहां उनकी मां सोनिया गांधी भी उनसे मिलने पहुंची थी. इस बीच रात करीब 9 बजे पुलिस ने दोनों भाई-बहनों को रिहा कर दिया. राहुल गांधी ने रिहा होने के बाद केंद्र सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रख दी हैं, जिसमें अब मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग रख दी है.

ये हैं राहुल गांधी की 5 शर्तें

राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपने पद से तरंत इस्तीफा दें.

अपनी दूसरी मांग में उन्होंने सोमवार को आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के खिलाफ दर्ज केस भी वापस लिए जाएं.

राहुल गांधी ने अपनी तीसरी शर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी माफी मांगने की शर्त रखी है. उन्होंने कहा कि छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री देश से माफी मांगें.

उनकी चौथी मांग है कि इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में तुरंत चर्चा की जाए.

राहुल गांधी ने 5वीं मांग में शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग रखी. उन्होंने कहा कि बिना विलंब किए परीक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जाएं.

शिक्षा-व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल

राहुल गांधी ने सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे हैं. उन्होंने कहा, ‘आखिर देश में शिक्षा-व्यवस्था क्यों चरमरा रही है? बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? भारत में पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है कि परिवारों को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है? ये सभी बिल्कुल जायज सवाल हैं और इन्हें पूछना कोई गलत बात नहीं है.