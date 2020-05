नयी दिल्ली: नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रख्यात अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना संकट की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश की आबादी के एक बड़े हिस्से के हाथों में पैसे पहुंचाने होंगे. Also Read - राहुल गांधी ने पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले जम्मू-कश्मीर के तीन फोटो पत्रकारों को दी बधाई, BJP ने साधा निशाना

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान बनर्जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सरकार को अमेरिका एवं कुछ अन्य देशों की तरह बड़ा प्रोत्साहन पैकेज देना होगा ताकि लोगों के हाथ में पैसे जाएं और बाजार में मांग बढ़ सके.

गांधी ने पूछा कि क्या 'न्याय' की योजना की तर्ज पर लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं तो उन्होंने कहा, 'निश्चित तौर पर'.

साथ ही उन्होंने यह कहा कि अगर हम निचले तबके की 60 फीसदी आबादी के हाथों में कुछ पैसे देते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, यह एक तरह का प्रोत्साहन होगा.

There’re 2 concerns,one is how to avoid chain of bankruptcies,may be writing off lot of debts…Second is demand shortfall,&getting some cash into hands of people is the best way to kick start the economy: Nobel Laureate Prof. Abhijit Banerjee during interaction with Rahul Gandhi pic.twitter.com/pOVmMukiwO

— ANI (@ANI) May 5, 2020