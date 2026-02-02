Hindi India Hindi

Rahul Gandhi Act Caused An Uproar Can Member Of Parliament Quote A Newspaper Or Book In Parliament Know What Lok Sabha Rules Say

अखबार या किताब को संसद में कोट कर सकते हैं? राहुल गांधी के ऐसा करने पर क्यों मचा हंगामा, जानिए क्या है नियम

Rahul Gandhi Lok Sabha rule 349: लोकसभा नियम 349 सांसदों के आचरण और सदन के भीतर अप्रकाशित सामग्री या अखबारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने से संबंधित है. इसी नियम के चलते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने राहुल गांधी को टोका क्योंकि उन्होंने एक ऐसी किताब का हवाला दिया जो अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई थी.

क्या राहुल गांधी का अप्रकाशित बुक को कोट करना लोकसभा के नियम 349 का उल्लंघन है?

Rahul Gandhi Lok Sabha rule 349: संसद की कार्यवाही के दौरान अक्सर गहमागहमी देखने को मिलती है. ऐसा ही वाक्या देखने को मिला जब राहुल गांधी ने सत्र के दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक अप्रकाशित किताब का हवाले से अपनी बात रख रहे थे. इसी दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बीच में टोका. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को टोकने के पीछे लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा का नियम 349 का जिक्र किया. आइये जानते हैं क्या होता है लोकसभा का नियम 349 और इससे जुड़े अन्य प्रावधान…

सदन में राहुल गांधी को क्यों टोका गया?

संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे पर जनरल एमएम नरवणे की किताब का जिक्र किया. इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई कि जो किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है, उसे आधार बनाकर बयान देना उचित नहीं है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस आपत्ति का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि सदन में अखबार की कटिंग या अप्रकाशित किताबों पर चर्चा करने की परंपरा नहीं है.

क्या अखबार या किताब को संसद में कोट कर सकते हैं?

अखबार और प्रकाशित किताब को संसद में कोट कर सकते हैं. अदालत भी कई बार अखबारों में छपे लोक मुद्दे से जुड़ी खबरों के आधार पर मामलों को स्वत: संज्ञान में लेते हैं. लेकिन अप्रकाशित किताबों को संसद में कोट नहीं किया जा सकता. यहां ध्यान देने वाली बात है कि अप्रकाशित किताब और कृति पर केवल कॉपीराइट नियम ही प्रभावी होता है, जो लेखक को उसकी कृति का मालिकाना हक देती है.

क्या है लोकसभा का नियम 349?

लोकसभा की नियम पुस्तिका में नियम 349, सदन में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों (Rules to be observed by members in House) से संबंधित है. यह नियम मूल रूप से सदन के भीतर सांसदों के आचरण, व्यवहार और मर्यादा को नियंत्रित करता है. इसका नियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदन की कार्यवाही बिना किसी बाधा के और गरिमापूर्ण तरीके से चले.

लोकसभा का नियम 349 के मुख्य प्रावधान

इस नियम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनका पालन हर सांसद को करना होता है;

लोकसभा के नियम 349 के तहत सदन में किसी भी चित्र, अप्रकाशित पुस्तक या अखबार का प्रदर्शन करने पर रोक है. जारी सदन के कार्य से संबंधित न होने वाली किसी भी किताब या चिट्ठी को वहां नहीं पढ़ा जा सकता.

दूसरे सदस्य के काम में बाधा न डालना यानि संसद में जब कोई सदस्य अपनी बात रख रहा हो, तो उसकी बात को शोर मचाकर या गलत तरीके से नहीं काटा जा सकता.

बोलने वाले सदस्य और अध्यक्ष की कुर्सी के बीच से किसी सदस्य को गुजरने की अनुमति नहीं होती.

सदन में सीटी बजाना, कमेंट्री करना या नारेबाजी करना इस नियम का सीधा उल्लंघन माना जाता है.

संसद परिसर में कोई भी ऐसा पैम्फलेट, प्रेस नोट या लीफलेट नहीं बांटा जा सकता जो सदन के आधिकारिक कामकाज से जुड़ा न हो.

जाते-जाते बता दें कि संसद की चर्चा तथ्यों और आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित होनी चाहिए. नियम 349 यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सदस्य असत्यापित या अप्रकाशित सामग्री का उपयोग करके भ्रामक स्थिति पैदा न करे. यह नियम सदन की मर्यादा और अनुशासन का स्तंभ माना जाता है.

