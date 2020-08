नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया. पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने झंडा फहराया. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाल ही में अस्पताल से लौटीं सोनिया गांधी चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार इस मौके पर उपस्थित नहीं हो सकीं. Also Read - PHOTOS: कोरोना संकट के बीच कुछ इस तरह से देशभर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, नहीं दिखी पहले जैसी जश्न की रंगत

ध्वजारोहण करने के बाद पार्टी नेताओं ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और ‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा…’ का गान किया. इस अवसर पर राहुल गांधी और एंटनी के अलावा वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, राजीव शुक्ला, आरपीएन सिंह तथा कई अन्य नेता मौजूद थे. Also Read - Red Fort पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात था DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम, जानें इसकी खासियत...

ध्वजारोहण के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले की प्राचीर से ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर जोर दिए जाने को लेकर सरकार पर तंज किया. Also Read - हेल्थ मिशन से नई साइबर नीति तक, स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी ने डेढ़ घंटे के भाषण में किए 10 बड़े एलान

Delhi: Senior Congress leader AK Antony hoists the National Flag at Congress party’s headquarters, today on #IndependenceDay today. Rahul Gandhi, Ahmed Patel and KC Venugopal also present. pic.twitter.com/QnMXXs0ruj

