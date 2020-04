नई दिल्लीः भारतीय सिनेमा के स्टार अभिनेता ऋषि कपूर(Rishi Kapoor) का आज मंबई में निधन हो गया है. उन्होंने मुंबई के सर एच एन रिलायंस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. उनकी मौत ने पूरे भारत को एक गहरा सदमा पहुंचा है. अभी एक दिग्गज अभिनेता को खोए हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. हर क्षेत्र के लोग ऋषि कपूर की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे हैं. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शोक जताया है. Also Read - टीवी के 'लक्ष्मण' सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक के लुक्स पर मरती हैं लड़कियां, 'बिग बॉस' का बनना चाहते हैं हिस्सा

राहुल गांधी(Rahul Gandhi) ने गुरुवार को दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि यह सप्ताह भारतीय सिनेमा के लिए भयानक रहा है और अभिनेता बहुत याद आएंगे. उन्होंने ट्विटर पर कहा, "एक और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं रहे, यह भारतीय सिनेमा के लिए भयानक सप्ताह है. पीढ़ी दर पीढ़ी उनका प्रशंसक वर्ग रहा है. अद्भुत अभिनेता को बहुत याद किया जाएगा. दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और दुनिया भर के प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना."

This is a terrible week for Indian cinema, with the passing of another legend, actor Rishi Kapoor. A wonderful actor, with a huge fan following across generations, he will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans all over the world, at this time of grief.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 30, 2020