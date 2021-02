नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस नेताओं ने हुए आरोप लगाया कि इस सरकार के राज में महंगाई का विकास हो रहा है. Also Read - MP: Diesel-Petrol की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिग्‍विजय सिंह समेत पार्टी नेता-कार्यकर्ता सड़क पर उतरे

राहुल गांधी ने पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि का हवाला देते हुए ट्वीट किया, "महंगाई का विकास!"

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, ”भाजपा सरकार को सप्ताह के उस दिन का नाम ‘अच्छा दिन’ कर देना चाहिए जिस दिन डीजल-पेट्रोल के दामों में बढ़ोत्तरी न हो, क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आमजनों के लिए ‘महंगे दिन’ हैं.”

वहीं, दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में पारंपरिक जलाऊ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया और शर्टलेस आंदोलन किया.

