नई दिल्ली: अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि इस फैसले का सम्मान होना चाहिए और परस्पर सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सभी समुदायों, पक्षों एवं नागरिकों को इसका सम्मान करना चाहिए और सौहार्द एवं भाईचारे को मजबूत करना चाहिए.

गांधी ने ट्वीट कर कहा, ”उच्च्तम न्यायालय ने अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव बनाए रखना है. ये वक्त हम सभी भारतीयों के बीच बन्धुत्व,विश्वास और प्रेम का है.”

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ”अयोध्या मुद्दे पर भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है. सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फ़ैसले का सम्मान करते हुए हमारी सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए. हम सबको एक होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना होगा.” फैसले से पहले उन्होंने कहा था, ”यह महात्मा गांधी का देश है. अमन और अहिंसा के संदेश पर क़ायम रहना हमारा कर्तव्य है.”

Priyanka Gandhi urges everyone to respect SC verdict in Ayodhya case

Read @ANI Story | https://t.co/JI6OxlJ9CQ pic.twitter.com/pvmM3Hs0Pz

— ANI Digital (@ani_digital) November 9, 2019