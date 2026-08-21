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LIVE: राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे, साथ में पैलेट गन से घायल छात्र भी मौजूद

Rahul Gandhi: सांसद राहुल गांधी और पैलेट गन से घायल साहिल शुक्रवार सुबह संसद मार्ग थाने पहुंचे. उन्होंने वहां डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात की है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 21, 2026, 1:32 PM IST
LIVE: राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे, साथ में पैलेट गन से घायल छात्र भी मौजूद
राहुल गांधी. (photo credit, IANS, for representation only)

Rahul Gandhi: संसद में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी शुक्रवार सुबह संसद मार्ग थाने पहुंचे और फिर धरने पर बैठ गए. उनके साथ दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल छात्र साहिल लोहबच और उनके परिवार वाले भी मौजूद रहे. राहुल गांधी ने पहले भी दावा किया है कि साहिल पैलेट गन के छर्रे लगने के कारण घायल हुए थे और उनकी आंख जाते-जाते बची है. पुलिस ने कहा है कि उन्होंने शिकायत ले ली है और क्राइम ब्रांच केस की जांच कर रहा है.

थाना, धरना और भीड़…

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी एक शिकायत दर्ज करने एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं. राहुल गांधी ने कहा है कि जब केस दर्ज नहीं होगा वह नहीं जाएंगे. संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी ने डीसीपी से मुलाकात की है. बाद में जब वह धरने पर बैठे तो उनको कुर्सी दे गई. राहुल गांधी का धरना जारी है. कांग्रेस पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा भी उनके साथ वहां मौजूद हैं. बाद में प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद और रणदीप सुरजेवाला भी वहां पहुंच गए.

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कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि 14 तारीख को साहिल लोचव (जो जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे) अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस के पास गए और लिखित शिकायत दी. उन्होंने I/O नंबर देने से इनकार कर दिया. 17 तारीख को ईमेल और फोन के ज़रिए फिर से कोशिश की गई. फिर भी कोई I/O नंबर नहीं दिया गया, कोई स्वीकृति भी नहीं दी गई. अब, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पीड़ित के साथ मिलकर इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं. DCP फिर भी केस ऑफिसर और I/O नंबर नहीं दे रहे हैं. चूंकि यह एक संज्ञेय अपराध है, इसलिए FIR भी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कर रही है.



बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को संसद तक निकाले गए मार्च में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी. इस दौरान पैलेट गन चलने का आरोप है. राहुल गांधी ने पैलेट गन का मुद्दा संसद में भी जोर-शोर से उठाया है और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की है. इस मुद्दे पर पूरा संसद का मानसून सत्र बाधित रहा है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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