Corona vaccine in India latest updates: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी से निपटने और कोरोना के टीके से जुड़े चार सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं. राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा है कि मोदी सरकार भारत के लिए कौन सी कोरोना वैक्सीन और क्यों चुनेगी. साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि कोरोना टीका लगाने को लेकर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

राहुल गांधी कोरोना संकट को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं. सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी से चार सवाल पूछे. राहुल गांधी ने लिखा,

पीएम को राष्ट्र को बताना होगा:

1. कोरोना की सभी वैक्सीन में से, जो भारत सरकार किस का चयन करेगी और क्यों?

2. पहले टीका किसे मिलेगा और वितरण रणनीति क्या होगी?

3. क्या मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए PMCares फंड का उपयोग किया जाएगा?

4. सभी भारतीयों को कब तक टीका लगाया जाएगा?

The PM must tell the nation:

1. Of all the Covid vaccine candidates, which will GOI choose & why?

2. Who will get the vaccine first & what will be the distribution strategy?

3. Will PMCares fund be used to ensure free vaccination?

4. By when will all Indians be vaccinated?

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 23, 2020