Congress Bharat Jodo Yatra: तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेस कर बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. कन्याकुमारी में उन्होंने कहा कि देश के सभी संस्थान अब भाजपा के नियंत्रण में हैं और उनका विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. हम अब एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं. अब यह लड़ाई भारतीय राज्यों की संरचना और विपक्ष के बीच है. उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति और संगठन की अपनी विचारधारा होती है. भाजपा और आरएसएस की अपनी विचारधारा है. हमारे लिए यह यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है. जो नुकसान भाजपा और RSS की विचारधारा ने देश का किया है उसके खिलाफ यह यात्रा है. जब राहुल गांधी से पूछा गया कि बीजेपी का आरोप है कि यह यात्रा कांग्रेस को बचाने के लिए की जा रही है तो इसके जवाब में उन्होंने कहा भाजपा-आरएसएस अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हम लोगों से जुड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं.Also Read - Queen Elizabeth ii Death: राहुल गांधी ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर जताया दुख, जानें ट्वीट कर क्या कहा...

राहुल गांधी ने कहा कि सच कहूं तो, कई हज़ार वर्षों से दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के बीच लड़ाई चल रही है और यह जारी रहेगी.भारत के दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं एक दृष्टिकोण कठोर और नियंत्रित करने वाला है जबकि दूसरा मिश्रित और खुले विचारों वाला है. ये लड़ाई जारी रहेगी. Also Read - भारत जोड़ो यात्रा: राहुल गांधी ने पहले दिन की 20 KM यात्रा, कांग्रेस बोली- हम नए अवतार में सामने आएंगे

#WATCH | BJP has taken control of all the institutions of this country & pressurise through them…we’re not fighting anymore a political party. It’s now between the structure of the Indian state & opposition: Congress MP Rahul Gandhi in Tamil Nadu during ‘Bharat Jodo Yatra’ pic.twitter.com/c2sXkFmvgs

— ANI (@ANI) September 9, 2022