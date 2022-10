Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra: कर्नाटक के तुमकुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक आरएसएस (RSS) अंग्रेजों की मदद करते थे और सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिल रहा था. ये ऐतिहासिक तथ्य है. स्वतंत्रता संग्राम में भाजपा कहीं नहीं थी.भाजपा ऐसे तथ्यों को छिपा नहीं सकती. कांग्रेस और उसके नेताओं ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है. राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनावों के लिए नहीं है. हम भाजपा, आरएसएस द्वारा किए जा रहे देश विभाजन के खिलाफ लोगों को एकजुट करना चाहते हैं.Also Read - कांग्रेस सरकार के ‘निवेश राजस्थान समिट’ में पहुंचे गौतम अडानी, बीजेपी के तंज पर अशोक गहलोत का पलटवार

उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह हमारे देश के हित में नहीं है. यह हमारे इतिहास को विकृत करती है. यह कुछ लोगों के हाथ में शक्ति केंद्रित करता है. हम एक विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है. जब राहुल गांधी से पूछा गया कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस PFI का समर्थन कर रही है. इस उन्होंने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि नफरत फैलाने वाले व्यक्ति कौन हैं और किस समुदाय से आते हैं. नफरत और हिंसा फैलाना एक राष्ट्र-विरोधी कार्य है और हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ेगे जो नफरत फैलाएगा.

Tumkur, Karnataka | In my understanding, RSS was helping the British & Savarakar was getting a stipend from the British. BJP was nowhere to be found in the freedom struggle. BJP can’t hide such facts. Congress & its leaders fought for freedom: Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/QooPW5Ypot

