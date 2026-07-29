संसद से 500 मीटर दूर बच्चों को मारा, पैलेट गन भी चली... राहुल गांधी ने गृहमंत्री पर फिर साधा निशाना

राहुल गांधी ने छात्र प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के एक्शन की 5 तस्वीरें दिखाईं. कांग्रेस सांसद ने कहा, "मैं सदन में छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता का मुद्दा उठाना चाहता हूं, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई."

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राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई आरोप लगाए. (ANI)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर फिर से सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने बुधवार (29 जुलाई 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद से 500 मीटर दूर बच्चों को मारा गया था. पैलेट गन भी चलाई गई थी. उन्होंने छात्रों की पिटाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगा. कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी थी, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, नहीं थी तो उन्हें पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है.

राहुल गांधी ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, “लोकसभा में मुझे बोलने नहीं दिया गया. विपक्ष के नेता के तौर पर जनता और छात्रों के मुद्दे उठाना मेरा अधिकार है, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं होने दी गई. इसलिए मैं यहां अपनी बात रखने आया हूं.”

दिल्ली पुलिस के एक्शन की दिखाई 5 तस्वीरें

इस दौरान राहुल गांधी ने छात्र प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के एक्शन की 5 तस्वीरें दिखाईं. कांग्रेस सांसद ने कहा, “मैं सदन में छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता का मुद्दा उठाना चाहता हूं, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई. जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.”

लाठीचार्ज के खिलाफ गृहमंत्री को लिखी थी चिट्ठी

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 25 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह को इस मामले में चिट्ठी लिखी थी. उनका दावा है कि गृह मंत्री को दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार ब्रीफिंग दी जा रही थी. राहुल ने ये भी कहा कि उन्होंने खुद अमित शाह को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात करते देखा था.

एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल ने 50 मिनट तक रखी अपनी बात

इससे पहले राहुल गांधी ने 50 मिनट तक लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर अपनी बात रखी. इस बीच उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के लिए आपत्तिजनक और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया. बाद में स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के इस बयान को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया.

BJP ने राहुल को घेरा

BJP सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि राहुल ने लोकसभा में झूठ बोला है. पात्रा ने बताया कि संसद मार्च में छात्रों पर गोली चलाई गई. इसका BJP खंडन करती है. राहुल ने कहा कि गोली चलाने का आदेश गृहमंत्री अमित शाह ने दिया. ये भी झूठ है, क्योंकि गोली चली नहीं तो आदेश कहां से देंगे. वास्तव में संसद में नेता प्रतिपक्ष ने तथ्यों को भटकाने की कोशिश की है.