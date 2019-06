मलप्पुरम (केरल): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को वायनाड लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो के दौरान कहा कि भाजपा द्वारा फैलाई गई नफरत और असहिष्णुता का जवाब प्यार और स्नेह से दिया जाएगा. वायनाड लोकसभा सीट पर बड़े अंतर से हुई अपनी जीत के बाद क्षेत्र के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए किए गए रोड शो में राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष बनकर उभरेगी और गरीबों की आवाज उठाएगी.

Congress President Rahul Gandhi in Nilambur, Kerala: The current government and Mr Narendra Modi spread hatred in the country and the Congress party knows and understands that the only way to combat hatred is through love and affection. pic.twitter.com/pTbH3Aj42q

— ANI (@ANI) June 7, 2019