PM मोदी और गृहमंत्री को सोने नहीं देंगे... जंतर-मंतर में छात्रों की पिटाई पर राहुल गांधी ने फिर मांगा जवाब

छात्र आंदोलन और जंतर-मंतर में हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र में हंगामा किया.इसके चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई. राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह से लगातार छात्रों की पिटाई पर बयान देने की मांग कर रहे हैं.

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नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस के कन्वेंशन में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. (ANI)

पेपर लीक के खिलाफ 20 जून से 25 जुलाई तक चला छात्रों का धरना

CJP ने सरकार से बातचीत के बाद वापस लिया था छात्र आंदोलन

25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था इस्तीफा

विपक्ष अब संसद में उठा रहा छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में खामियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी सरकार को लेकर लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी ने गुरुवार (13 अगस्त) को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस के कन्वेंशन में PM नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस सांसद ने कहा, “हम दोनों को इस्तीफा देने तक सोने नहीं देंगे. ये तीन हजार साल पुरानी बातें करते हैं, लेकिन आज के भारत को नहीं समझते. आप इस भारत को तभी समझ सकते हैं, जब उन्हें बोलने दें और ये ऐसा करते नहीं हैं.”

राहुल गांधी ने कहा, “हमारा काम बहुत सिंपल है. हम इनको पागल कर देंगे. आपने देखा अमित शाह… क्या कहते थे चाणक्य, सरदार पटेल, वो कहां भाग गए, वो 20 दिन के संसद भवन में नहीं घुस पाए. क्योंकि वे पहली बार भारत की अभिव्यक्ति का एहसास कर रहे हैं, वे समझ गए हैं कि अब भारत एक्सप्रेस करने लगा है.”

छात्रों पर कब और क्यों हुआ था लाठीचार्ज?

NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था. 28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई. इस दिन छात्रों ने संसद मार्च निकाला था. छात्र बैरिकेड तोड़कर संसद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे. विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ. इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांग रही है.

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विदेश नीति पर उठाए सवाल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाला कि विदेश नीति का मतलब नेताओं से गले लगना है. भारत का प्रधानमंत्री किसी से दोस्ती नहीं करता है, बल्कि वह देश हित के लिए काम करता है.” राहुल गांधी ने कहा, “ईरान में युद्ध होता है. अगर हिन्दुस्तान का नेता अवसर को समझता, तो वह ईरान जंग में मध्यस्थता कराता. पाकिस्तान ने ये जगह बना ली और मध्यस्थ बन गया.PM मोदी यह देखते रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ.” राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें PMO के अंदर से भी खबरें मिलती हैं.

जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम उन्हें सोने नहीं देंगे। pic.twitter.com/rjagL7BEDg — Congress (@INCIndia) August 13, 2026

चीन पर गलत था सरकार का दावा- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, “चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हमें पेट्रोलिंग से मना कर दिया. राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हवा निकल गई है. अब वो सारे अखबारों और मीडिया को कॉल कर रहे हैं कि यह बात मत छापें और मत दिखाएं. सेना कहती है कि हिन्दुस्तान की जमीन चीन ने ली है. इससे चीन को मैसेज क्या गया. जब बात हुई तो चीन के पक्ष ने कहा कि आप लोग गलत बोल रहे हैं. आपका तो पीएम ही कह रहा है कि हमारी कोई जमीन नहीं गई है. इन लोगों ने विदेश नीति को खत्म कर दिया. आंतरिक रूप से देश को कमजोर किया है.”

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