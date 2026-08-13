EnglishHindi

PM मोदी और गृहमंत्री को सोने नहीं देंगे... जंतर-मंतर में छात्रों की पिटाई पर राहुल गांधी ने फिर मांगा जवाब

छात्र आंदोलन और जंतर-मंतर में हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने संसद के मानसून सत्र में हंगामा किया.इसके चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई. राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह से लगातार छात्रों की पिटाई पर बयान देने की मांग कर रहे हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 13, 2026, 6:47 PM IST
PM मोदी और गृहमंत्री को सोने नहीं देंगे... जंतर-मंतर में छात्रों की पिटाई पर राहुल गांधी ने फिर मांगा जवाब
नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस के कन्वेंशन में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. (ANI)
  • पेपर लीक के खिलाफ 20 जून से 25 जुलाई तक चला छात्रों का धरना
  • CJP ने सरकार से बातचीत के बाद वापस लिया था छात्र आंदोलन
  • 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था इस्तीफा
  • विपक्ष अब संसद में उठा रहा छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम में खामियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी सरकार को लेकर लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी ने गुरुवार (13 अगस्त) को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस के कन्वेंशन में PM नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस सांसद ने कहा, “हम दोनों को इस्तीफा देने तक सोने नहीं देंगे. ये तीन हजार साल पुरानी बातें करते हैं, लेकिन आज के भारत को नहीं समझते. आप इस भारत को तभी समझ सकते हैं, जब उन्हें बोलने दें और ये ऐसा करते नहीं हैं.”

राहुल गांधी ने कहा, “हमारा काम बहुत सिंपल है. हम इनको पागल कर देंगे. आपने देखा अमित शाह… क्या कहते थे चाणक्य, सरदार पटेल, वो कहां भाग गए, वो 20 दिन के संसद भवन में नहीं घुस पाए. क्योंकि वे पहली बार भारत की अभिव्यक्ति का एहसास कर रहे हैं, वे समझ गए हैं कि अब भारत एक्सप्रेस करने लगा है.”

और पढ़ें: संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं अमित शाह, विपक्ष के सामने रखी शर्त, राहुल गांधी ने दिया जवाब

छात्रों पर कब और क्यों हुआ था लाठीचार्ज?

NEET पेपर लीक और एग्जाम सिस्टम में खामियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था. 28 जून को सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई. इस दिन छात्रों ने संसद मार्च निकाला था. छात्र बैरिकेड तोड़कर संसद के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे. विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ. इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार और गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांग रही है.

Explainer: संसद के मानसून सत्र 2026 में कितने बिल पास हुए, कितने बिल हैं पेंडिंग?

विदेश नीति पर उठाए सवाल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाला कि विदेश नीति का मतलब नेताओं से गले लगना है. भारत का प्रधानमंत्री किसी से दोस्ती नहीं करता है, बल्कि वह देश हित के लिए काम करता है.” राहुल गांधी ने कहा, “ईरान में युद्ध होता है. अगर हिन्दुस्तान का नेता अवसर को समझता, तो वह ईरान जंग में मध्यस्थता कराता. पाकिस्तान ने ये जगह बना ली और मध्यस्थ बन गया.PM मोदी यह देखते रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ.” राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें PMO के अंदर से भी खबरें मिलती हैं.

चीन पर गलत था सरकार का दावा- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, “चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हमें पेट्रोलिंग से मना कर दिया. राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हवा निकल गई है. अब वो सारे अखबारों और मीडिया को कॉल कर रहे हैं कि यह बात मत छापें और मत दिखाएं. सेना कहती है कि हिन्दुस्तान की जमीन चीन ने ली है. इससे चीन को मैसेज क्या गया. जब बात हुई तो चीन के पक्ष ने कहा कि आप लोग गलत बोल रहे हैं. आपका तो पीएम ही कह रहा है कि हमारी कोई जमीन नहीं गई है. इन लोगों ने विदेश नीति को खत्म कर दिया. आंतरिक रूप से देश को कमजोर किया है.”

गृह मंत्री का भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं, छात्रों के मुद्दों पर जवाब चाहिए: राहुल गांधी

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.