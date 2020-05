नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए रणनीति बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए लोगों के बीच से इस वायरस से जुड़ा डर का माहौल खत्म करना होगा. Also Read - कर्नाटक में Coronavirus के 45 नए केस, आंकड़ा 750, अब तक 30 लोगों की जान गई

उन्होंने कहा कि सरकार के कदमों में पारदर्शिता होनी चाहिए तथा सरकार छोटे कारोबारों की तत्काल मदद करे और गरीबों एवं मजदूरों के खातों में 7500 रुपये डाले. Also Read - ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर मैचों की संख्‍या बढ़ाने को तैयार BCCI, ये है मसौदा !

गांधी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संवाददाताओं से कहा, ‘हमें छोटे कारोबारों, मजदूरों की मदद करनी होगी. लोगों की नौकरियां जा रही हैं. अगर हम अभी मदद नहीं करते हैं तो (बेरोजगारी की) सुनामी आ जाएगी’. Also Read - 'खाली स्टेडियम में मैच खेल तो लेंगे लेकिन पता नहीं पुराना जादू रह पाएगा या नहीं'

Red, orange & Green zones have been demarcated at National level. These zones should be decided at state levels involving District Magistrates. Our CMs are saying that the areas which are red zones at national level are actually green zones & vice versa: Rahul Gandhi #COVID19 pic.twitter.com/hWKsvWMCfe

This is not the time to criticise, we need a strategy to open the lockdown. Any businessman will tell you that there is a clash between economic supply chain and ‘red, orange and green zones’, that need to be resolved:Rahul Gandhi https://t.co/M93gK52gV0 pic.twitter.com/OYX0mKCVra

