राहुल ने बीजेपी सरकार को देश की मोस्ट करप्ट कहा, शाह बोले-बिना आधार के आरोपों पर लोग कैसे भरोसा करेंगे

Karnataka Election 2023: कर्नाटक में 10 मई को होने वाला विधानसभा चुनाव ( Karnataka Election 2023) का प्रचार अपने पूरे चरम पर है. सभी दल एक दूसरे पर आरोप- प्रत्यारोप जड़ रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को भारत की सबसे करप्ट गवर्नमेंट करार दिया है. वहीं, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, वे इसके बारे में बात कर सकते हैं और अगर उनके पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें अदालत जाना चाहिए. लोग इस तरह के निराधार आरोपों पर कैसे विश्वास करेंगे?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सकलेशपुर के अलूर में रोड शो किया.

कांग्रेस और राहुल गांधी के 40 परसेंट कमीशन वाले आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के रोड शो के दौरान कहा, अगर उनके पास पुख़्ता सबूत है तो वे कोर्ट में जाएं. इस मुद्दे पर न एक भी जांच है न मुकदमा, जनता किस प्रकार ऐसे निराधार आरोप पर विश्वास करेगी? जनता विश्वास नहीं करेगी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान आज कहा कि बीजेपी सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट है. वे 40% कमीशन लेते हैं . वही पैसा पिछली सरकार के विधायकों को चुराने के लिए इस्तेमाल किया गया था. क्या पीएम बताएंगे कि गोवा, एमपी, कर्नाटक, पूर्वोत्तर में विधायकों को खरीदने के लिए पैसे का क्या स्त्रोत है.