MP Elections 2023: राहुल गांधी का दावा, हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली थीं, अब हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही हैं

Madhya Pradesh Assembly Elections 2023, Rahul Gandhi, Kamal Nath, Digvijay Singh, MP Assembly Elections 2023: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सोमवार को दावा किया है कि हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली थीं, अब हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही है.

राहुल गांधी ने यह बयान आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और एमपी के वरिष्ठ नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ बैठक के बाद दिया है. राहुल ने कहा, हमने अभी एक विस्तृत बैठक की है और हमारा आंतरिक आकलन कहता है कि चूंकि हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली थीं, अब हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने जा रही हैं.

बता दें कि इस साल नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ की 90 और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होना है.