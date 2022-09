Queen Elizabeth Death: ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हो गया. वह 96 वर्ष की थीं. महारानी ने 70 साल तक शासन किया. महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth Death News) के निधन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि महारानी ने पूरी प्रतिबद्धता और गरिमा के साथ अपने देश की सेवा की.Also Read - Queen Elizabeth ii Death: ब्रिटेन में कैसे होता है राजा का चुनाव? क्या कहता है शाही परिवार का नियम; जानें पूरी प्रक्रिया

My condolences to the people of UK and the Royal Family on the passing away of Her Majesty Queen Elizabeth II.

She had a long and glorious reign, serving her country with utmost commitment and dignity.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 8, 2022