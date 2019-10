नूंह (हरियाणा): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि मोदी ‘अडानी और अंबानी के लाउडस्पीकर’ हैं तथा उन्होंने अपने अमीर उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाया है. मेवात के नूंह में एक चुनावी जनसभा में राहुल ने यह दावा भी किया कि अगर अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की यही स्थिति बनी रही तो अगले कुछ महीनों में पूरा देश मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा.

उन्होंने आरोप लगाया, ‘नरेंद्र मोदी अडानी और अम्बानी का लाउडस्पीकर हैं. दिन भर उनकी बात करते हैं.’ गांधी ने कहा, ‘आप युवाओं को बेवकूफ बनाकर सरकार नहीं चला सकते. सच्चाई सामने आएगी. आप देखेंगे कि क्या होगा.’

Rahul Gandhi, Congress, in Haryana’s Nuh: Narendra Modi is the loudspeaker of Ambani, Adani. He talks about them the entire day. You can see the state of economy today, after 6 months you will notice the unemployment. You will see the unemployment in India. pic.twitter.com/oAuJd7H8UI

— ANI (@ANI) October 14, 2019