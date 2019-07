नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी को मनाने का सिलसिला अब भी जारी है. कांग्रेस शासित पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक बार फिर राहुल को मनाने की कोशिश की है. इसी क्रम में आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल और पुड्डुचेरी के सीएम वी नारायणसामी उनके आवास पर पहुंचे. गौरतलब है कि राहुल गांधी को मनाने के लिए पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. इसी क्रम में पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख नितिन राउत ने अपने पद इस्तीफा दे दिया है.

Delhi: Punjab CM Captain Amarinder Singh, Madhya Pradesh CM Kamal Nath, Rajasthan CM Ashok Gehlot, Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, & Puducherry CM V Narayanasamy arrive at the residence of Congress President Rahul Gandhi to urge him to take back his resignation. pic.twitter.com/yhL3otfTOk

— ANI (@ANI) July 1, 2019