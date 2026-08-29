मल्लिकार्जुन खड़गे को इंसाफ मिले, उत्तराखंड में शुद्धिकरण की घटना के खिलाफ FIR दर्ज हो: राहुल गांधी

Rahul Gandhi Press Conference: : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुई कथित शुद्धिकरण की घटना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

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राहुल गांधी प्रेस कांफ्रेंस करते हुए. (photo credit, IANS-Video grab)

Rahul Gandhi Press Conference: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस कर भाजपा और आरएसएस पर हमला किया. उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुई कथित शुद्धिकरण की घटना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. राहुल गांधी ने AICC मुख्यालय से प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया है. राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा दलितों को न्याय नहीं देना चाहती है. आज भी देश में लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है. चाय की दुकानों पर 2 तरीके के कप होते हैं. स्कूलों में दलित बच्चे झाड़ू लगाते हैं. देश में दो विचारों की लड़ाई चल रही है एक तरफ अंबेडकर की विचारधारा है तो दूसरी तरफ आरएसएस-भाजपा की विचारधारा है.

यह घटना उत्तराखंड के हल्दवानी में हुई थी, जब खड़गे ने वहां रैली को संबोधित किया था. कांग्रेस की यह रैली 8 अगस्त को हल्दवानी रामलीला मैदान में हुई थी. दो दिन बाद श्री राम सेना नाम के संगठन ने वहां पर कथित रूप से शुद्धिकरण हवन किया था. खड़गे और कांग्रेस ने बाद में आरोप लगाया कि शुद्धिकरण इसलिए हुआ क्योंकि वह दलित हैं.



#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, “A fight is underway in the country between two ideologies. On one side is the Constitution of India, the Constitution of Ambedkar, Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Sardar Patel. On the other is the ideology of the BJP and RSS. The… pic.twitter.com/iaazolsl2M — ANI (@ANI) August 29, 2026

दिल्ली में इंदिरा भवन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कथित घटना ‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम’ के तहत आपत्तिजनक है. उन्होंने विवाद के बावजूद कार्रवाई न करने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकारों पर आरोप लगाया.

गांधी ने कहा, यह कृत्य SC/ST एक्ट का उल्लंघन है. शुद्धिकरण’ की रस्म निभाना एक अपराध है. फिर भी, कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इसलिए, हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड में जिन्होंने यह शुद्धिकरण की रस्म निभाई, उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए.