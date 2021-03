Tamil Nadu Assembly Elections 2021: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि तमिलनाडु में ऐसा व्यक्ति शासन करेगा जो सही मायने में तमिल संस्कृति और उसके लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो. राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनाव अभियान के तहत कन्याकुमारी में एक रोड शो कर रहे थे. वो राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु ने एक कॉलेज में छात्र-छात्राओं से इंटरेक्शन किया. साथ ही छात्राओं के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया. Also Read - बिहार में कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने बरसाईं अंधाधुंध गोलियां

राहुल गांधी ने पीएम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए लोगों से मोदी और संघ परिवार को तमिलनाडु के लोगों, राज्य की संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने की अनुमति नहीं देने का आह्वान किया. उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में अन्य भाषाओं और संस्कृति की तरह, तमिल संस्कृति और भाषा की रक्षा करना भी उनका कर्तव्य है.

I was told that when Kamaraj ji died, his entire belongings were in 1 small suitcase. A leader like him truly represents Tamil people & their aspirations. He'd fight for his people, that's the kind of leader you need as CM: Congress' Rahul Gandhi during a road show in Kanyakumari pic.twitter.com/bR95VTryBN

— ANI (@ANI) March 1, 2021