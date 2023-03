Rahul Gandhi Disqualification: राहुल गांधी से मिलीं सोनिया गांधी, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, कांग्रेस नेताओं ने कहा- मजबूती से लड़ेंगे

Rahul Gandhi Disqualification: दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई है. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है. राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद देश की सियासत में उबाल आ गया है. कांग्रेस ने कहा है कि वह हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है. इस बीच सोनिया गांधी राहुल गांधी के आवास पर पहुंची हैं. वह राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंची हैं. सदस्यता खत्म होने के फैसले को लेकर वह राहुल गांधी से विचार विमर्श करने पहुंची हैं. बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने दोषी ठहराया है. दोषी ठहराते हुए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई. हालाँकि उन्हें जमानत भी मिल गई, लेकिन सजा को आधार बनाते हुए सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी.

हरीश रावत बोले- मजबूती से लड़ेंगे: इस बीच कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि हम इस हमले के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ेंगे. ये फैसला देश के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा. लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जीत होगी.

अधीर रंजन ने कहा- ये फैसला निरंकुशता की निशानी: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी के खिलाफ बदले की राजनीति की जा रही है. राहुल गांधी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं. भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को बीजेपी हज़म नहीं कर पा रही है. अब केंद्र सरकार जो कर रही है जो बेहद क्रूर है. ये निरंकुशता की निशानी है.

अभिषेक मनु सिंघवी- राहुल गांधी से बदला ले रही सरकार: कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी निडर होकर बोलते हैं. चाहे वह संसद हो या संसद से बाहर. साफ़ है कि राहुल गांधी सच बोलने का खामियाजा भुगत रहे हैं. सरकार बदला ले रही है. सरकार राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए नए तरीके खोज रही है. हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले पर उच्च अदालत में रोक लग जाएगी. हमें कानून पर भरोसा है.