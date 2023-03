कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म, दो साल की सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

Rahul Gandhi Disqualified: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है. गुजरात की सूरत कोर्ट के दो साल की सजा के बाद ये फैसला लिया गया है. लोकसभा सचिवालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया. लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है.

मिली जानकारी के अनुसार, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.